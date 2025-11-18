Wrapped Aave Plasma USDe מחיר היום

מחיר Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) בזמן אמת היום הוא $ 0.99995, עם שינוי של 0.11% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ WAPLAUSDE ל USD הוא $ 0.99995 לכל WAPLAUSDE.

Wrapped Aave Plasma USDe כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 28,084, עם היצע במחזור של 28.08K WAPLAUSDE. ב‑24 השעות האחרונות, WAPLAUSDE סחר בין $ 0.998692 (נמוך) ל $ 1.001 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.028, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.956016.

ביצועים לטווח קצר, WAPLAUSDE נע ב +0.07% בשעה האחרונה ו -0.01% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) מידע שוק

שווי שוק $ 28.08K$ 28.08K $ 28.08K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 28.05K$ 28.05K $ 28.05K אספקת מחזור 28.08K 28.08K 28.08K אספקה כוללת 28,041.00971689684 28,041.00971689684 28,041.00971689684

שווי השוק הנוכחי של Wrapped Aave Plasma USDe הוא $ 28.08K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WAPLAUSDE הוא 28.08K, עם היצע כולל של 28041.00971689684. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 28.05K.