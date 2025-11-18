Wrapped Aave Optimism WETH מחיר היום

מחיר Wrapped Aave Optimism WETH (WAOPTWETH) בזמן אמת היום הוא $ 4,381.62, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ WAOPTWETH ל USD הוא $ 4,381.62 לכל WAOPTWETH.

Wrapped Aave Optimism WETH כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,130,118, עם היצע במחזור של 167.65 WAOPTWETH. ב‑24 השעות האחרונות, WAOPTWETH סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 5,168.19, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 4,005.73.

ביצועים לטווח קצר, WAOPTWETH נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Wrapped Aave Optimism WETH (WAOPTWETH) מידע שוק

שווי שוק $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 734.49K$ 734.49K $ 734.49K אספקת מחזור 167.65 167.65 167.65 אספקה כוללת 167.6290079178337 167.6290079178337 167.6290079178337

שווי השוק הנוכחי של Wrapped Aave Optimism WETH הוא $ 1.13M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WAOPTWETH הוא 167.65, עם היצע כולל של 167.6290079178337. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 734.49K.