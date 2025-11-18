Wrapped Aave Gnosis wstETH מחיר היום

מחיר Wrapped Aave Gnosis wstETH (WAGNOWSTETH) בזמן אמת היום הוא $ 3,680.12, עם שינוי של 5.01% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ WAGNOWSTETH ל USD הוא $ 3,680.12 לכל WAGNOWSTETH.

Wrapped Aave Gnosis wstETH כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 3,034,193, עם היצע במחזור של 824.48 WAGNOWSTETH. ב‑24 השעות האחרונות, WAGNOWSTETH סחר בין $ 3,617.71 (נמוך) ל $ 3,898.96 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 5,982.55, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 3,617.71.

ביצועים לטווח קצר, WAGNOWSTETH נע ב +1.30% בשעה האחרונה ו -17.70% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Wrapped Aave Gnosis wstETH (WAGNOWSTETH) מידע שוק

שווי שוק $ 3.03M$ 3.03M $ 3.03M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.03M$ 3.03M $ 3.03M אספקת מחזור 824.48 824.48 824.48 אספקה כוללת 824.482628584086 824.482628584086 824.482628584086

שווי השוק הנוכחי של Wrapped Aave Gnosis wstETH הוא $ 3.03M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WAGNOWSTETH הוא 824.48, עם היצע כולל של 824.482628584086. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.03M.