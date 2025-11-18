Wrapped Aave Gnosis WETH מחיר היום

מחיר Wrapped Aave Gnosis WETH (WAGNOWETH) בזמן אמת היום הוא $ 3,079.51, עם שינוי של 4.68% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ WAGNOWETH ל USD הוא $ 3,079.51 לכל WAGNOWETH.

Wrapped Aave Gnosis WETH כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,464,880, עם היצע במחזור של 477.18 WAGNOWETH. ב‑24 השעות האחרונות, WAGNOWETH סחר בין $ 3,016.64 (נמוך) ל $ 3,251.74 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 5,023.11, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 3,016.64.

ביצועים לטווח קצר, WAGNOWETH נע ב +1.23% בשעה האחרונה ו -17.60% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Wrapped Aave Gnosis WETH (WAGNOWETH) מידע שוק

שווי שוק $ 1.46M$ 1.46M $ 1.46M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.46M$ 1.46M $ 1.46M אספקת מחזור 477.18 477.18 477.18 אספקה כוללת 477.1779824999906 477.1779824999906 477.1779824999906

שווי השוק הנוכחי של Wrapped Aave Gnosis WETH הוא $ 1.46M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WAGNOWETH הוא 477.18, עם היצע כולל של 477.1779824999906. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.46M.