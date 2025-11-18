Wrapped Aave Gnosis GNO מחיר היום

מחיר Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) בזמן אמת היום הוא $ 127.26, עם שינוי של 1.44% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ WAGNOGNO ל USD הוא $ 127.26 לכל WAGNOGNO.

Wrapped Aave Gnosis GNO כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 101,556, עם היצע במחזור של 799.71 WAGNOGNO. ב‑24 השעות האחרונות, WAGNOGNO סחר בין $ 122.39 (נמוך) ל $ 131.75 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 171.93, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 114.31.

ביצועים לטווח קצר, WAGNOGNO נע ב +1.60% בשעה האחרונה ו -2.87% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) מידע שוק

שווי שוק $ 101.56K$ 101.56K $ 101.56K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 101.56K$ 101.56K $ 101.56K אספקת מחזור 799.71 799.71 799.71 אספקה כוללת 799.7118159060064 799.7118159060064 799.7118159060064

שווי השוק הנוכחי של Wrapped Aave Gnosis GNO הוא $ 101.56K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WAGNOGNO הוא 799.71, עם היצע כולל של 799.7118159060064. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 101.56K.