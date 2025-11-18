Wrapped Aave Ethereum WETH מחיר היום

מחיר Wrapped Aave Ethereum WETH (WAETHWETH) בזמן אמת היום הוא $ 3,331.23, עם שינוי של 1.32% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ WAETHWETH ל USD הוא $ 3,331.23 לכל WAETHWETH.

Wrapped Aave Ethereum WETH כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 110,246,733, עם היצע במחזור של 33.09K WAETHWETH. ב‑24 השעות האחרונות, WAETHWETH סחר בין $ 3,331.23 (נמוך) ל $ 3,393.94 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 5,206.48, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 3,186.1.

ביצועים לטווח קצר, WAETHWETH נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו -10.96% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Wrapped Aave Ethereum WETH (WAETHWETH) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Wrapped Aave Ethereum WETH הוא $ 110.25M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WAETHWETH הוא 33.09K, עם היצע כולל של 33094.94062240064. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 110.25M.