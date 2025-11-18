Wrapped Aave Ethereum USDT מחיר היום

מחיר Wrapped Aave Ethereum USDT (WAETHUSDT) בזמן אמת היום הוא $ 1.15, עם שינוי של 0.05% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ WAETHUSDT ל USD הוא $ 1.15 לכל WAETHUSDT.

Wrapped Aave Ethereum USDT כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 143,496,607, עם היצע במחזור של 125.38M WAETHUSDT. ב‑24 השעות האחרונות, WAETHUSDT סחר בין $ 1.13 (נמוך) ל $ 1.15 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.23, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 1.033.

ביצועים לטווח קצר, WAETHUSDT נע ב -0.01% בשעה האחרונה ו +0.05% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Wrapped Aave Ethereum USDT (WAETHUSDT) מידע שוק

שווי שוק $ 143.50M$ 143.50M $ 143.50M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 143.50M$ 143.50M $ 143.50M אספקת מחזור 125.38M 125.38M 125.38M אספקה כוללת 125,378,170.928178 125,378,170.928178 125,378,170.928178

