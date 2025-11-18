Wrapped Aave Ethereum USDC מחיר היום

מחיר Wrapped Aave Ethereum USDC (WAETHUSDC) בזמן אמת היום הוא $ 1.15, עם שינוי של 0.05% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ WAETHUSDC ל USD הוא $ 1.15 לכל WAETHUSDC.

Wrapped Aave Ethereum USDC כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 152,056,491, עם היצע במחזור של 132.34M WAETHUSDC. ב‑24 השעות האחרונות, WAETHUSDC סחר בין $ 1.12 (נמוך) ל $ 1.16 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.27, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.965606.

ביצועים לטווח קצר, WAETHUSDC נע ב +1.05% בשעה האחרונה ו -0.02% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Wrapped Aave Ethereum USDC (WAETHUSDC) מידע שוק

שווי שוק $ 152.06M$ 152.06M $ 152.06M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 152.06M$ 152.06M $ 152.06M אספקת מחזור 132.34M 132.34M 132.34M אספקה כוללת 132,339,665.010618 132,339,665.010618 132,339,665.010618

שווי השוק הנוכחי של Wrapped Aave Ethereum USDC הוא $ 152.06M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WAETHUSDC הוא 132.34M, עם היצע כולל של 132339665.010618. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 152.06M.