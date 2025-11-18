Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH מחיר היום

מחיר Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH (WAETHLIDOWSTETH) בזמן אמת היום הוא $ 3,715.19, עם שינוי של 4.92% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ WAETHLIDOWSTETH ל USD הוא $ 3,715.19 לכל WAETHLIDOWSTETH.

Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 7,715,631, עם היצע במחזור של 2.08K WAETHLIDOWSTETH. ב‑24 השעות האחרונות, WAETHLIDOWSTETH סחר בין $ 3,592.09 (נמוך) ל $ 3,971.52 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 6,300.14, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 3,160.66.

ביצועים לטווח קצר, WAETHLIDOWSTETH נע ב +1.43% בשעה האחרונה ו -14.27% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH (WAETHLIDOWSTETH) מידע שוק

שווי שוק $ 7.72M$ 7.72M $ 7.72M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.72M$ 7.72M $ 7.72M אספקת מחזור 2.08K 2.08K 2.08K אספקה כוללת 2,082.906861465008 2,082.906861465008 2,082.906861465008

שווי השוק הנוכחי של Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH הוא $ 7.72M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WAETHLIDOWSTETH הוא 2.08K, עם היצע כולל של 2082.906861465008. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.72M.