Wrapped Aave Ethereum Lido WETH מחיר היום

מחיר Wrapped Aave Ethereum Lido WETH (WAETHLIDOWETH) בזמן אמת היום הוא $ 3,049.72, עם שינוי של 6.96% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ WAETHLIDOWETH ל USD הוא $ 3,049.72 לכל WAETHLIDOWETH.

Wrapped Aave Ethereum Lido WETH כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,810,178, עם היצע במחזור של 581.41 WAETHLIDOWETH. ב‑24 השעות האחרונות, WAETHLIDOWETH סחר בין $ 3,012.8 (נמוך) ל $ 3,349.59 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 5,312.72, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 1,900.47.

ביצועים לטווח קצר, WAETHLIDOWETH נע ב -0.93% בשעה האחרונה ו -16.16% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Wrapped Aave Ethereum Lido WETH (WAETHLIDOWETH) מידע שוק

שווי שוק $ 1.81M$ 1.81M $ 1.81M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.81M$ 1.81M $ 1.81M אספקת מחזור 581.41 581.41 581.41 אספקה כוללת 581.4100847807254 581.4100847807254 581.4100847807254

שווי השוק הנוכחי של Wrapped Aave Ethereum Lido WETH הוא $ 1.81M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WAETHLIDOWETH הוא 581.41, עם היצע כולל של 581.4100847807254. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.81M.