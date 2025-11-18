Wrapped Aave Base EURC מחיר היום

מחיר Wrapped Aave Base EURC (WABASEURC) בזמן אמת היום הוא $ 1.19, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ WABASEURC ל USD הוא $ 1.19 לכל WABASEURC.

Wrapped Aave Base EURC כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 104,897, עם היצע במחזור של 88.50K WABASEURC. ב‑24 השעות האחרונות, WABASEURC סחר בין $ 1.18 (נמוך) ל $ 1.19 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.2, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 1.16.

ביצועים לטווח קצר, WABASEURC נע ב +0.02% בשעה האחרונה ו +0.43% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Wrapped Aave Base EURC (WABASEURC) מידע שוק

שווי שוק $ 104.90K$ 104.90K $ 104.90K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 104.90K$ 104.90K $ 104.90K אספקת מחזור 88.50K 88.50K 88.50K אספקה כוללת 88,499.303786 88,499.303786 88,499.303786

