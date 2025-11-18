Wrapped Aave Avalanche WAVAX מחיר היום

מחיר Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) בזמן אמת היום הוא $ 15.57, עם שינוי של 7.38% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ WAAVAWAVAX ל USD הוא $ 15.57 לכל WAAVAWAVAX.

Wrapped Aave Avalanche WAVAX כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 46,689, עם היצע במחזור של 3.00K WAAVAWAVAX. ב‑24 השעות האחרונות, WAAVAWAVAX סחר בין $ 15.11 (נמוך) ל $ 16.84 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 37.8, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 9.46.

ביצועים לטווח קצר, WAAVAWAVAX נע ב -0.50% בשעה האחרונה ו -17.42% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) מידע שוק

שווי שוק $ 46.69K$ 46.69K $ 46.69K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 46.69K$ 46.69K $ 46.69K אספקת מחזור 3.00K 3.00K 3.00K אספקה כוללת 2,998.144484829256 2,998.144484829256 2,998.144484829256

שווי השוק הנוכחי של Wrapped Aave Avalanche WAVAX הוא $ 46.69K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WAAVAWAVAX הוא 3.00K, עם היצע כולל של 2998.144484829256. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 46.69K.