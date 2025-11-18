Wrapped Aave Avalanche USDT מחיר היום

מחיר Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) בזמן אמת היום הוא $ 1.22, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ WAAVAUSDT ל USD הוא $ 1.22 לכל WAAVAUSDT.

Wrapped Aave Avalanche USDT כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 95,439, עם היצע במחזור של 78.49K WAAVAUSDT. ב‑24 השעות האחרונות, WAAVAUSDT סחר בין $ 1.22 (נמוך) ל $ 1.22 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.53, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.574882.

ביצועים לטווח קצר, WAAVAUSDT נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) מידע שוק

שווי שוק $ 95.44K$ 95.44K $ 95.44K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 95.44K$ 95.44K $ 95.44K אספקת מחזור 78.49K 78.49K 78.49K אספקה כוללת 78,741.587347 78,741.587347 78,741.587347

שווי השוק הנוכחי של Wrapped Aave Avalanche USDT הוא $ 95.44K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WAAVAUSDT הוא 78.49K, עם היצע כולל של 78741.587347. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 95.44K.