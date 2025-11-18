Wrapped Aave Avalanche USDT מחיר (WAAVAUSDT)
מחיר Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) בזמן אמת היום הוא $ 1.22, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ WAAVAUSDT ל USD הוא $ 1.22 לכל WAAVAUSDT.
Wrapped Aave Avalanche USDT כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 95,439, עם היצע במחזור של 78.49K WAAVAUSDT. ב‑24 השעות האחרונות, WAAVAUSDT סחר בין $ 1.22 (נמוך) ל $ 1.22 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.53, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.574882.
ביצועים לטווח קצר, WAAVAUSDT נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.
שווי השוק הנוכחי של Wrapped Aave Avalanche USDT הוא $ 95.44K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WAAVAUSDT הוא 78.49K, עם היצע כולל של 78741.587347. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 95.44K.
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
במהלך היום, השינוי במחיר של Wrapped Aave Avalanche USDTל USDהיה $ 0.0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWrapped Aave Avalanche USDT ל USDהיה . $ +0.0326042560.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWrapped Aave Avalanche USDT ל USDהיה $ +0.0332694000.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Wrapped Aave Avalanche USDTל USDהיה $ +0.042535974808524.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0.0
|0.00%
|30 ימים
|$ +0.0326042560
|+2.67%
|60 ימים
|$ +0.0332694000
|+2.73%
|90 ימים
|$ +0.042535974808524
|+3.61%
בשנת 2040, המחיר של Wrapped Aave Avalanche USDT עשוי לראות צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ --.
MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|11-17 11:15:44
|עדכוני תעשייה
שוק הדובים של המטבעות הקריפטוגרפיים מתעצם, ביטקוין מוחק את הרווחים מתחילת השנה, אתריום בקושי מחזיק ב-3,000$
|11-17 03:26:00
|עדכוני תעשייה
קרנות הסל הנסחרות בבורסה (ETFs) של אתריום בארה"ב רושמות תזרים יוצא נטו של 728.3 מיליון דולר השבוע
|11-16 23:43:30
|עדכוני תעשייה
התשואה של ביטקוין בנובמבר השנה מדווחת באופן זמני כ-12.39%-, בהשוואה לתשואה הממוצעת ההיסטורית של 42.49%
|11-16 18:32:59
|עדכוני תעשייה
ETF ספוט של SOL רושם כניסות נטו במשך 14 ימי מסחר רצופים, עם סך כניסות המגיע ל-382 מיליון דולר
|11-16 05:28:58
|עדכוני תעשייה
סך שווי השוק של סטייבלקוינס ירד ב-0.41% במהלך 7 הימים האחרונים, וצנח ל-304.2 מיליארד דולר
|11-15 14:42:25
|עדכוני תעשייה
אסימוני מגזר הפרטיות מציגים עליות נרחבות, DASH עלה ב-41.6%, ZEC מתאושש ל-743$
מטבעות הקריפטו המובילים עם נתוני שוק זמינים ב-MEXC
מטבעות קריפטוגרפיים מגמתיים כיום שזוכים לתשומת לב משמעותית בשוק
מטבעות קריפטוגרפיים שרשומים לאחרונה הזמינים למסחר
העליות הגדולות ביותר בקריפטו היום
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.