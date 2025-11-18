Wrapped Aave Avalanche USDC מחיר היום

מחיר Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) בזמן אמת היום הוא $ 1.2, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ WAAVAUSDC ל USD הוא $ 1.2 לכל WAAVAUSDC.

Wrapped Aave Avalanche USDC כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 46,418, עם היצע במחזור של 38.69K WAAVAUSDC. ב‑24 השעות האחרונות, WAAVAUSDC סחר בין $ 1.2 (נמוך) ל $ 1.2 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.51, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.566241.

ביצועים לטווח קצר, WAAVAUSDC נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) מידע שוק

שווי שוק $ 46.42K$ 46.42K $ 46.42K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 46.42K$ 46.42K $ 46.42K אספקת מחזור 38.69K 38.69K 38.69K אספקה כוללת 38,689.97532 38,689.97532 38,689.97532

שווי השוק הנוכחי של Wrapped Aave Avalanche USDC הוא $ 46.42K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WAAVAUSDC הוא 38.69K, עם היצע כולל של 38689.97532. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 46.42K.