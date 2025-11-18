Wrapped Aave Avalanche SAVAX מחיר היום

מחיר Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) בזמן אמת היום הוא $ 17.98, עם שינוי של 6.62% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ WAAVASAVAX ל USD הוא $ 17.98 לכל WAAVASAVAX.

Wrapped Aave Avalanche SAVAX כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 101,270, עם היצע במחזור של 5.61K WAAVASAVAX. ב‑24 השעות האחרונות, WAAVASAVAX סחר בין $ 17.34 (נמוך) ל $ 19.37 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 43.88, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 14.82.

ביצועים לטווח קצר, WAAVASAVAX נע ב -0.01% בשעה האחרונה ו -17.30% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) מידע שוק

שווי שוק $ 101.27K$ 101.27K $ 101.27K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 101.27K$ 101.27K $ 101.27K אספקת מחזור 5.61K 5.61K 5.61K אספקה כוללת 5,609.08131515693 5,609.08131515693 5,609.08131515693

שווי השוק הנוכחי של Wrapped Aave Avalanche SAVAX הוא $ 101.27K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WAAVASAVAX הוא 5.61K, עם היצע כולל של 5609.08131515693. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 101.27K.