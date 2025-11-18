Wrapped Aave Arbitrum USDT מחיר היום

מחיר Wrapped Aave Arbitrum USDT (WAARBUSDT) בזמן אמת היום הוא $ 1.22, עם שינוי של 0.31% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ WAARBUSDT ל USD הוא $ 1.22 לכל WAARBUSDT.

Wrapped Aave Arbitrum USDT כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 5,320,245, עם היצע במחזור של 4.22M WAARBUSDT. ב‑24 השעות האחרונות, WAARBUSDT סחר בין $ 0.536626 (נמוך) ל $ 1.3 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 4.28, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.359434.

ביצועים לטווח קצר, WAARBUSDT נע ב +1.66% בשעה האחרונה ו +2.54% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Wrapped Aave Arbitrum USDT (WAARBUSDT) מידע שוק

שווי שוק $ 5.32M$ 5.32M $ 5.32M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.32M$ 5.32M $ 5.32M אספקת מחזור 4.22M 4.22M 4.22M אספקה כוללת 4,238,337.835809 4,238,337.835809 4,238,337.835809

שווי השוק הנוכחי של Wrapped Aave Arbitrum USDT הוא $ 5.32M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WAARBUSDT הוא 4.22M, עם היצע כולל של 4238337.835809. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.32M.