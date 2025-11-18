Wrapped Aave Arbitrum GHO מחיר היום

מחיר Wrapped Aave Arbitrum GHO (WAARBGHO) בזמן אמת היום הוא $ 1.086, עם שינוי של 0.10% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ WAARBGHO ל USD הוא $ 1.086 לכל WAARBGHO.

Wrapped Aave Arbitrum GHO כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 4,204,137, עם היצע במחזור של 3.87M WAARBGHO. ב‑24 השעות האחרונות, WAARBGHO סחר בין $ 1.049 (נמוך) ל $ 1.088 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.12, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.976544.

ביצועים לטווח קצר, WAARBGHO נע ב +1.51% בשעה האחרונה ו +2.21% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Wrapped Aave Arbitrum GHO (WAARBGHO) מידע שוק

שווי שוק $ 4.20M$ 4.20M $ 4.20M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.20M$ 4.20M $ 4.20M אספקת מחזור 3.87M 3.87M 3.87M אספקה כוללת 3,874,094.470616996 3,874,094.470616996 3,874,094.470616996

שווי השוק הנוכחי של Wrapped Aave Arbitrum GHO הוא $ 4.20M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WAARBGHO הוא 3.87M, עם היצע כולל של 3874094.470616996. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.20M.