Wrapped Aave Arbitrum ezETH מחיר היום

מחיר Wrapped Aave Arbitrum ezETH (WAARBEZETH) בזמן אמת היום הוא $ 3,248.32, עם שינוי של 4.13% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ WAARBEZETH ל USD הוא $ 3,248.32 לכל WAARBEZETH.

Wrapped Aave Arbitrum ezETH כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 229,294, עם היצע במחזור של 70.59 WAARBEZETH. ב‑24 השעות האחרונות, WAARBEZETH סחר בין $ 3,159.14 (נמוך) ל $ 3,409.04 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 5,048.06, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 3,159.14.

ביצועים לטווח קצר, WAARBEZETH נע ב +0.92% בשעה האחרונה ו -14.08% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Wrapped Aave Arbitrum ezETH (WAARBEZETH) מידע שוק

שווי שוק $ 229.29K$ 229.29K $ 229.29K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 229.29K$ 229.29K $ 229.29K אספקת מחזור 70.59 70.59 70.59 אספקה כוללת 70.58857182814553 70.58857182814553 70.58857182814553

שווי השוק הנוכחי של Wrapped Aave Arbitrum ezETH הוא $ 229.29K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WAARBEZETH הוא 70.59, עם היצע כולל של 70.58857182814553. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 229.29K.