Wownero (WOW) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.02904449 גבוה 24 שעות $ 0.03163133 שיא כל הזמנים $ 2.08 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00110858 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.01% שינוי מחיר (1D) +4.59% שינוי מחיר (7D) +16.35%

Wownero (WOW) המחיר בזמן אמת של הוא $0.03124051. במהלך 24 השעות האחרונות, WOW נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02904449 לבין שיא של $ 0.03163133, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WOWהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.08, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00110858.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WOW השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, +4.59% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+16.35% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Wownero (WOW) מידע שוק

שווי שוק $ 2.98M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.98M אספקת מחזור 95.46M אספקה כוללת 95,460,008.78054337

שווי השוק הנוכחי של Wownero הוא $ 2.98M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WOW הוא 95.46M, עם היצע כולל של 95460008.78054337. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.98M.