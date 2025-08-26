עוד על WORMS

Worms Among Us מחיר (WORMS)

Worms Among Us (WORMS) טבלת מחירים חיה
Worms Among Us (WORMS) מידע על מחיר (USD)

Worms Among Us (WORMS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, WORMS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WORMSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00109254, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WORMS השתנה ב -0.76% במהלך השעה האחרונה, -0.03% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.51% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

$ 13.65K
$ 13.65K$ 13.65K

--
----

$ 13.65K
$ 13.65K$ 13.65K

985.71M
985.71M 985.71M

985,711,030.071771
985,711,030.071771 985,711,030.071771

שווי השוק הנוכחי של Worms Among Us הוא $ 13.65K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WORMS הוא 985.71M, עם היצע כולל של 985711030.071771. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.65K.

במהלך היום, השינוי במחיר של Worms Among Usל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWorms Among Us ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWorms Among Us ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Worms Among Usל USDהיה $ 0.

הַיוֹם$ 0-0.03%
30 ימים$ 0-12.80%
60 ימים$ 0+8.31%
90 ימים$ 0--

מה זהWorms Among Us (WORMS)

WORMS it's a memecoin token that will have it's own comic series, and collection of NFT's. It's created on the Solana blockchain through Pump.Fun. The purpose it's to create a transparent and honest coin, with the idea of bringing trust to the holders. The storyline it's being crafted along with a Literature Proffesor from the Melbourne University. All of our designs and art it's done on paper first, and then just for colour it's bring into a computer.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

כמה יהיה Worms Among Us (WORMS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Worms Among Us (WORMS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Worms Among Us.

בדוק את Worms Among Us תחזית המחיר עכשיו‏!

Worms Among Us (WORMS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Worms Among Us (WORMS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WORMS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Worms Among Us (WORMS)

כמה שווה Worms Among Us (WORMS) היום?
החי WORMSהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי WORMS ל USD?
המחיר הנוכחי של WORMS ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Worms Among Us?
שווי השוק של WORMS הוא $ 13.65K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של WORMS?
ההיצע במחזור של WORMS הוא 985.71M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של WORMS?
‏‏WORMS השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00109254 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של WORMS?
WORMS ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של WORMS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור WORMS הוא -- USD.
האם WORMS יעלה השנה?
WORMS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את WORMS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Worms Among Us (WORMS) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

