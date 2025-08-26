Worms Among Us (WORMS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00109254 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.76% שינוי מחיר (1D) -0.03% שינוי מחיר (7D) -0.51%

Worms Among Us (WORMS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, WORMS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WORMSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00109254, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WORMS השתנה ב -0.76% במהלך השעה האחרונה, -0.03% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.51% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Worms Among Us (WORMS) מידע שוק

שווי שוק $ 13.65K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 13.65K אספקת מחזור 985.71M אספקה כוללת 985,711,030.071771

שווי השוק הנוכחי של Worms Among Us הוא $ 13.65K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WORMS הוא 985.71M, עם היצע כולל של 985711030.071771. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.65K.