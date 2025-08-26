עוד על WSOD

World Series of Degens סֵמֶל

World Series of Degens מחיר (WSOD)

לא רשום

1 WSOD ל USDמחיר חי:

--
----
+0.20%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
World Series of Degens (WSOD) טבלת מחירים חיה
World Series of Degens (WSOD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.24%

+19.34%

+19.34%

World Series of Degens (WSOD) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, WSOD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WSODהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WSOD השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +0.24% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+19.34% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

World Series of Degens (WSOD) מידע שוק

$ 32.89K
$ 32.89K$ 32.89K

--
----

$ 32.89K
$ 32.89K$ 32.89K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של World Series of Degens הוא $ 32.89K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WSOD הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 32.89K.

World Series of Degens (WSOD) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של World Series of Degensל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWorld Series of Degens ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWorld Series of Degens ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של World Series of Degensל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+0.24%
30 ימים$ 0-36.94%
60 ימים$ 0-52.87%
90 ימים$ 0--

מה זהWorld Series of Degens (WSOD)

World Series of Degens is a Solana-based meme project that caters to "degens" (short for degenerates, a term of endearment amongst people who love to gamble on crypto, sports, poker, slots, etc.). It's mascot is "Degen Danny." But WSOD is also more than just a meme idea; it also has utility. Things like leaderboards, giveaways, sponsored entries into poker events, and even merch (i.e., patches, wristbands, etc.). Those in the WSOD community can share "bad beat" stories, discuss their pending wagers, and much more. The more active you are in the WSOD community, the more you'll rank on WSOD's leaderboards, which makes you eligible for recognition and prizes.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

World Series of Degens (WSOD) משאב

האתר הרשמי

World Series of Degensתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה World Series of Degens (WSOD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות World Series of Degens (WSOD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור World Series of Degens.

בדוק את World Series of Degens תחזית המחיר עכשיו‏!

WSOD למטבעות מקומיים

World Series of Degens (WSOD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של World Series of Degens (WSOD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WSOD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על World Series of Degens (WSOD)

כמה שווה World Series of Degens (WSOD) היום?
החי WSODהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי WSOD ל USD?
המחיר הנוכחי של WSOD ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של World Series of Degens?
שווי השוק של WSOD הוא $ 32.89K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של WSOD?
ההיצע במחזור של WSOD הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של WSOD?
‏‏WSOD השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של WSOD?
WSOD ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של WSOD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור WSOD הוא -- USD.
האם WSOD יעלה השנה?
WSOD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את WSOD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.