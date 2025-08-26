World Friendship Cash (WFCA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.03928851 $ 0.03928851 $ 0.03928851 24 שעות נמוך $ 0.04123959 $ 0.04123959 $ 0.04123959 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.03928851$ 0.03928851 $ 0.03928851 גבוה 24 שעות $ 0.04123959$ 0.04123959 $ 0.04123959 שיא כל הזמנים $ 2.37$ 2.37 $ 2.37 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00139981$ 0.00139981 $ 0.00139981 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.10% שינוי מחיר (1D) -4.20% שינוי מחיר (7D) -8.16% שינוי מחיר (7D) -8.16%

World Friendship Cash (WFCA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.03942454. במהלך 24 השעות האחרונות, WFCA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.03928851 לבין שיא של $ 0.04123959, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WFCAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.37, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00139981.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WFCA השתנה ב -0.10% במהלך השעה האחרונה, -4.20% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.16% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

World Friendship Cash (WFCA) מידע שוק

שווי שוק $ 15.93M$ 15.93M $ 15.93M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 39.42M$ 39.42M $ 39.42M אספקת מחזור 404.15M 404.15M 404.15M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של World Friendship Cash הוא $ 15.93M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WFCA הוא 404.15M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 39.42M.