World Friendship Cash סֵמֶל

World Friendship Cash מחיר (WFCA)

לא רשום

1 WFCA ל USDמחיר חי:

-4.00%1D
USD
World Friendship Cash (WFCA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:00:13 (UTC+8)

World Friendship Cash (WFCA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-0.10%

-4.20%

-8.16%

-8.16%

World Friendship Cash (WFCA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.03942454. במהלך 24 השעות האחרונות, WFCA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.03928851 לבין שיא של $ 0.04123959, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WFCAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.37, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00139981.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WFCA השתנה ב -0.10% במהלך השעה האחרונה, -4.20% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.16% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

World Friendship Cash (WFCA) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של World Friendship Cash הוא $ 15.93M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WFCA הוא 404.15M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 39.42M.

World Friendship Cash (WFCA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של World Friendship Cashל USDהיה $ -0.00173192012204451.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWorld Friendship Cash ל USDהיה . $ -0.0056636111.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWorld Friendship Cash ל USDהיה $ -0.0173263678.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של World Friendship Cashל USDהיה $ -0.04035828369600839.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00173192012204451-4.20%
30 ימים$ -0.0056636111-14.36%
60 ימים$ -0.0173263678-43.94%
90 ימים$ -0.04035828369600839-50.58%

מה זהWorld Friendship Cash (WFCA)

WFCA is committed to building a digital economy that transcends the virtual and the real to solve the social and economic problems that Japan is currently facing, combine Japan's soft power with its hard power, and empower Japanese industries to enter the digital age. WFCA will create a metaverse platform that deeply integrates Japanese anime culture and traditional craftsman spirit. We will develop the anime NFT market to support creators to digitise their works through NFT, establish a virtual shopping mall to sell high-quality products from all over Japan, and open offline physical stores to form an O2O closed loop. Meanwhile, WFCA is applying to become a blockchain bank that not only supports crypto assets, but also provides complete legal tender account services. We will also build financial infrastructures such as exchanges, asset custody platforms, and asset management terminals. The goal of WFCA is to become a bridge between the virtual world and the real world, creating a new digital economy system. We welcome every creator and product producer to join this new digital ecosystem. Let's step into the new era of Web3 together!

World Friendship Cash (WFCA) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

World Friendship Cashתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה World Friendship Cash (WFCA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות World Friendship Cash (WFCA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור World Friendship Cash.

בדוק את World Friendship Cash תחזית המחיר עכשיו‏!

WFCA למטבעות מקומיים

World Friendship Cash (WFCA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של World Friendship Cash (WFCA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WFCA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על World Friendship Cash (WFCA)

כמה שווה World Friendship Cash (WFCA) היום?
החי WFCAהמחיר ב USD הוא 0.03942454 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי WFCA ל USD?
המחיר הנוכחי של WFCA ל USD הוא $ 0.03942454. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של World Friendship Cash?
שווי השוק של WFCA הוא $ 15.93M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של WFCA?
ההיצע במחזור של WFCA הוא 404.15M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של WFCA?
‏‏WFCA השיג מחיר שיא (ATH) של 2.37 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של WFCA?
WFCA ‏‏רשם מחירATL של 0.00139981 USD.
מהו נפח המסחר של WFCA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור WFCA הוא -- USD.
האם WFCA יעלה השנה?
WFCA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את WFCA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
World Friendship Cash (WFCA) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.