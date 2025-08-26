World Friendship Cash מחיר (WFCA)
World Friendship Cash (WFCA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.03942454. במהלך 24 השעות האחרונות, WFCA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.03928851 לבין שיא של $ 0.04123959, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WFCAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.37, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00139981.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, WFCA השתנה ב -0.10% במהלך השעה האחרונה, -4.20% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.16% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של World Friendship Cash הוא $ 15.93M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WFCA הוא 404.15M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 39.42M.
במהלך היום, השינוי במחיר של World Friendship Cashל USDהיה $ -0.00173192012204451.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWorld Friendship Cash ל USDהיה . $ -0.0056636111.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWorld Friendship Cash ל USDהיה $ -0.0173263678.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של World Friendship Cashל USDהיה $ -0.04035828369600839.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.00173192012204451
|-4.20%
|30 ימים
|$ -0.0056636111
|-14.36%
|60 ימים
|$ -0.0173263678
|-43.94%
|90 ימים
|$ -0.04035828369600839
|-50.58%
WFCA is committed to building a digital economy that transcends the virtual and the real to solve the social and economic problems that Japan is currently facing, combine Japan's soft power with its hard power, and empower Japanese industries to enter the digital age. WFCA will create a metaverse platform that deeply integrates Japanese anime culture and traditional craftsman spirit. We will develop the anime NFT market to support creators to digitise their works through NFT, establish a virtual shopping mall to sell high-quality products from all over Japan, and open offline physical stores to form an O2O closed loop. Meanwhile, WFCA is applying to become a blockchain bank that not only supports crypto assets, but also provides complete legal tender account services. We will also build financial infrastructures such as exchanges, asset custody platforms, and asset management terminals. The goal of WFCA is to become a bridge between the virtual world and the real world, creating a new digital economy system. We welcome every creator and product producer to join this new digital ecosystem. Let's step into the new era of Web3 together!
MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!
