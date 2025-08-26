WOPEN (WOPEN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -5.43% שינוי מחיר (7D) -0.82% שינוי מחיר (7D) -0.82%

WOPEN (WOPEN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, WOPEN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WOPENהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WOPEN השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -5.43% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.82% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

WOPEN (WOPEN) מידע שוק

שווי שוק $ 5.68K$ 5.68K $ 5.68K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.68K$ 5.68K $ 5.68K אספקת מחזור 968.59M 968.59M 968.59M אספקה כוללת 968,590,491.631619 968,590,491.631619 968,590,491.631619

שווי השוק הנוכחי של WOPEN הוא $ 5.68K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WOPEN הוא 968.59M, עם היצע כולל של 968590491.631619. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.68K.