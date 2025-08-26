WOOHOO (WOOHOO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.840831 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) -38.95%

WOOHOO (WOOHOO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, WOOHOO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WOOHOOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.840831, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WOOHOO השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-38.95% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

WOOHOO (WOOHOO) מידע שוק

שווי שוק $ 70.60 נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.84K אספקת מחזור 2.00M אספקה כוללת 52,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של WOOHOO הוא $ 70.60, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WOOHOO הוא 2.00M, עם היצע כולל של 52000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.84K.