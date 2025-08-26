עוד על WOOFI

WOOFI מידע על מחיר

WOOFI אתר רשמי

WOOFI טוקניומיקה

WOOFI תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Woofi the genius dog סֵמֶל

Woofi the genius dog מחיר (WOOFI)

לא רשום

1 WOOFI ל USDמחיר חי:

$0.00069781
$0.00069781$0.00069781
-9.80%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Woofi the genius dog (WOOFI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:11:56 (UTC+8)

Woofi the genius dog (WOOFI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00595592
$ 0.00595592$ 0.00595592

$ 0
$ 0$ 0

+0.43%

-10.05%

-10.98%

-10.98%

Woofi the genius dog (WOOFI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, WOOFI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WOOFIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00595592, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WOOFI השתנה ב +0.43% במהלך השעה האחרונה, -10.05% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-10.98% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Woofi the genius dog (WOOFI) מידע שוק

$ 691.62K
$ 691.62K$ 691.62K

--
----

$ 691.62K
$ 691.62K$ 691.62K

991.12M
991.12M 991.12M

991,119,146.48
991,119,146.48 991,119,146.48

שווי השוק הנוכחי של Woofi the genius dog הוא $ 691.62K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WOOFI הוא 991.12M, עם היצע כולל של 991119146.48. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 691.62K.

Woofi the genius dog (WOOFI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Woofi the genius dogל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWoofi the genius dog ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWoofi the genius dog ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Woofi the genius dogל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-10.05%
30 ימים$ 0-62.57%
60 ימים$ 0-78.11%
90 ימים$ 0--

מה זהWoofi the genius dog (WOOFI)

We are helping stray dogs building sanctuarys, donations and more. changing the game with woofi on solana. the team is using cryptocurrencies to help stray dogs in an innovative way, They are building a large sanctuary in Mexico where they will be able to give a home to the dogs that are rescued daily. This will be fully documented and published on all our networks. woofi is changing the game with crypto

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Woofi the genius dog (WOOFI) משאב

האתר הרשמי

Woofi the genius dogתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Woofi the genius dog (WOOFI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Woofi the genius dog (WOOFI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Woofi the genius dog.

בדוק את Woofi the genius dog תחזית המחיר עכשיו‏!

WOOFI למטבעות מקומיים

Woofi the genius dog (WOOFI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Woofi the genius dog (WOOFI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WOOFI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Woofi the genius dog (WOOFI)

כמה שווה Woofi the genius dog (WOOFI) היום?
החי WOOFIהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי WOOFI ל USD?
המחיר הנוכחי של WOOFI ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Woofi the genius dog?
שווי השוק של WOOFI הוא $ 691.62K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של WOOFI?
ההיצע במחזור של WOOFI הוא 991.12M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של WOOFI?
‏‏WOOFI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00595592 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של WOOFI?
WOOFI ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של WOOFI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור WOOFI הוא -- USD.
האם WOOFI יעלה השנה?
WOOFI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את WOOFI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:11:56 (UTC+8)

Woofi the genius dog (WOOFI) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.