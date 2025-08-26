Woofi the genius dog (WOOFI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00595592$ 0.00595592 $ 0.00595592 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.43% שינוי מחיר (1D) -10.05% שינוי מחיר (7D) -10.98% שינוי מחיר (7D) -10.98%

Woofi the genius dog (WOOFI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, WOOFI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WOOFIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00595592, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WOOFI השתנה ב +0.43% במהלך השעה האחרונה, -10.05% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-10.98% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Woofi the genius dog (WOOFI) מידע שוק

שווי שוק $ 691.62K$ 691.62K $ 691.62K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 691.62K$ 691.62K $ 691.62K אספקת מחזור 991.12M 991.12M 991.12M אספקה כוללת 991,119,146.48 991,119,146.48 991,119,146.48

שווי השוק הנוכחי של Woofi the genius dog הוא $ 691.62K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WOOFI הוא 991.12M, עם היצע כולל של 991119146.48. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 691.62K.