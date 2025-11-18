Wonderland TIME מחיר היום

מחיר Wonderland TIME (TIME) בזמן אמת היום הוא $ 0.02155822, עם שינוי של 5.12% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ TIME ל USD הוא $ 0.02155822 לכל TIME.

Wonderland TIME כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 19,407.9, עם היצע במחזור של 900.26K TIME. ב‑24 השעות האחרונות, TIME סחר בין $ 0.02096524 (נמוך) ל $ 0.02302913 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 10,063.72, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, TIME נע ב -0.18% בשעה האחרונה ו -14.68% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Wonderland TIME (TIME) מידע שוק

שווי שוק $ 19.41K$ 19.41K $ 19.41K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M אספקת מחזור 900.26K 900.26K 900.26K אספקה כוללת 51,970,826.48851775 51,970,826.48851775 51,970,826.48851775

שווי השוק הנוכחי של Wonderland TIME הוא $ 19.41K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TIME הוא 900.26K, עם היצע כולל של 51970826.48851775. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.12M.