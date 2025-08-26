Wonder Sites (WONDER) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: נמוך 24 שעות $ 0.00020545 גבוה 24 שעות $ 0.00025054 שיא כל הזמנים $ 0.00256663 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00016038 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.17% שינוי מחיר (1D) +7.95% שינוי מחיר (7D) +21.70%

Wonder Sites (WONDER) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00023268. במהלך 24 השעות האחרונות, WONDER נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00020545 לבין שיא של $ 0.00025054, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WONDERהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00256663, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00016038.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WONDER השתנה ב +0.17% במהלך השעה האחרונה, +7.95% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+21.70% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Wonder Sites (WONDER) מידע שוק

שווי שוק $ 226.35K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 226.35K אספקת מחזור 972.08M אספקה כוללת 972,083,141.0446652

שווי השוק הנוכחי של Wonder Sites הוא $ 226.35K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WONDER הוא 972.08M, עם היצע כולל של 972083141.0446652. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 226.35K.