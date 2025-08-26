עוד על WONDER

WONDER מידע על מחיר

WONDER אתר רשמי

WONDER טוקניומיקה

WONDER תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Wonder Sites סֵמֶל

Wonder Sites מחיר (WONDER)

לא רשום

1 WONDER ל USDמחיר חי:

$0.00023285
$0.00023285$0.00023285
+7.50%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Wonder Sites (WONDER) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:26:15 (UTC+8)

Wonder Sites (WONDER) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00020545
$ 0.00020545$ 0.00020545
24 שעות נמוך
$ 0.00025054
$ 0.00025054$ 0.00025054
גבוה 24 שעות

$ 0.00020545
$ 0.00020545$ 0.00020545

$ 0.00025054
$ 0.00025054$ 0.00025054

$ 0.00256663
$ 0.00256663$ 0.00256663

$ 0.00016038
$ 0.00016038$ 0.00016038

+0.17%

+7.95%

+21.70%

+21.70%

Wonder Sites (WONDER) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00023268. במהלך 24 השעות האחרונות, WONDER נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00020545 לבין שיא של $ 0.00025054, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WONDERהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00256663, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00016038.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WONDER השתנה ב +0.17% במהלך השעה האחרונה, +7.95% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+21.70% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Wonder Sites (WONDER) מידע שוק

$ 226.35K
$ 226.35K$ 226.35K

--
----

$ 226.35K
$ 226.35K$ 226.35K

972.08M
972.08M 972.08M

972,083,141.0446652
972,083,141.0446652 972,083,141.0446652

שווי השוק הנוכחי של Wonder Sites הוא $ 226.35K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WONDER הוא 972.08M, עם היצע כולל של 972083141.0446652. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 226.35K.

Wonder Sites (WONDER) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Wonder Sitesל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWonder Sites ל USDהיה . $ -0.0000234624.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWonder Sites ל USDהיה $ -0.0001405752.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Wonder Sitesל USDהיה $ -0.0002953082928662168.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+7.95%
30 ימים$ -0.0000234624-10.08%
60 ימים$ -0.0001405752-60.41%
90 ימים$ -0.0002953082928662168-55.93%

מה זהWonder Sites (WONDER)

$WONDER Token is the native utility token of Wondersites.co, a platform that helps users create business tools using Notion as a database. The platform builds essential business infrastructure including helpdesks, documentation hubs, blogs, and marketplaces without requiring coding knowledge. Used by hundreds of businesses, Wondersites offers an alternative to WordPress (which powers 43% of websites globally) by leveraging Notion's database capabilities and its 200 million monthly users. The token provides holders with premium feature access, governance rights, and service discounts within the ecosystem. Wondersites combines Notion's database functionality with SEO optimization, custom domains, analytics, web3 integrations, paywalls, memberships, and AI features to help businesses efficiently build and manage their digital toolkit.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Wonder Sites (WONDER) משאב

האתר הרשמי

Wonder Sitesתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Wonder Sites (WONDER) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Wonder Sites (WONDER) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Wonder Sites.

בדוק את Wonder Sites תחזית המחיר עכשיו‏!

WONDER למטבעות מקומיים

Wonder Sites (WONDER) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Wonder Sites (WONDER) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WONDER הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Wonder Sites (WONDER)

כמה שווה Wonder Sites (WONDER) היום?
החי WONDERהמחיר ב USD הוא 0.00023268 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי WONDER ל USD?
המחיר הנוכחי של WONDER ל USD הוא $ 0.00023268. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Wonder Sites?
שווי השוק של WONDER הוא $ 226.35K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של WONDER?
ההיצע במחזור של WONDER הוא 972.08M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של WONDER?
‏‏WONDER השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00256663 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של WONDER?
WONDER ‏‏רשם מחירATL של 0.00016038 USD.
מהו נפח המסחר של WONDER?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור WONDER הוא -- USD.
האם WONDER יעלה השנה?
WONDER ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את WONDER תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:26:15 (UTC+8)

Wonder Sites (WONDER) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.