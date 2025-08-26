Woman Yelling At Cat (WYAC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00134918 $ 0.00134918 $ 0.00134918 24 שעות נמוך $ 0.00154441 $ 0.00154441 $ 0.00154441 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00134918$ 0.00134918 $ 0.00134918 גבוה 24 שעות $ 0.00154441$ 0.00154441 $ 0.00154441 שיא כל הזמנים $ 0.057973$ 0.057973 $ 0.057973 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.83% שינוי מחיר (1D) -9.75% שינוי מחיר (7D) -12.06% שינוי מחיר (7D) -12.06%

Woman Yelling At Cat (WYAC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00136032. במהלך 24 השעות האחרונות, WYAC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00134918 לבין שיא של $ 0.00154441, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WYACהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.057973, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WYAC השתנה ב +0.83% במהלך השעה האחרונה, -9.75% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-12.06% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Woman Yelling At Cat (WYAC) מידע שוק

שווי שוק $ 1.35M$ 1.35M $ 1.35M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.35M$ 1.35M $ 1.35M אספקת מחזור 989.96M 989.96M 989.96M אספקה כוללת 989,956,881.835664 989,956,881.835664 989,956,881.835664

שווי השוק הנוכחי של Woman Yelling At Cat הוא $ 1.35M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WYAC הוא 989.96M, עם היצע כולל של 989956881.835664. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.35M.