עוד על WYAC

WYAC מידע על מחיר

WYAC אתר רשמי

WYAC טוקניומיקה

WYAC תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Woman Yelling At Cat סֵמֶל

Woman Yelling At Cat מחיר (WYAC)

לא רשום

1 WYAC ל USDמחיר חי:

$0.00136515
$0.00136515$0.00136515
-9.10%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Woman Yelling At Cat (WYAC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:26:09 (UTC+8)

Woman Yelling At Cat (WYAC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00134918
$ 0.00134918$ 0.00134918
24 שעות נמוך
$ 0.00154441
$ 0.00154441$ 0.00154441
גבוה 24 שעות

$ 0.00134918
$ 0.00134918$ 0.00134918

$ 0.00154441
$ 0.00154441$ 0.00154441

$ 0.057973
$ 0.057973$ 0.057973

$ 0
$ 0$ 0

+0.83%

-9.75%

-12.06%

-12.06%

Woman Yelling At Cat (WYAC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00136032. במהלך 24 השעות האחרונות, WYAC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00134918 לבין שיא של $ 0.00154441, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WYACהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.057973, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WYAC השתנה ב +0.83% במהלך השעה האחרונה, -9.75% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-12.06% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Woman Yelling At Cat (WYAC) מידע שוק

$ 1.35M
$ 1.35M$ 1.35M

--
----

$ 1.35M
$ 1.35M$ 1.35M

989.96M
989.96M 989.96M

989,956,881.835664
989,956,881.835664 989,956,881.835664

שווי השוק הנוכחי של Woman Yelling At Cat הוא $ 1.35M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WYAC הוא 989.96M, עם היצע כולל של 989956881.835664. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.35M.

Woman Yelling At Cat (WYAC) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Woman Yelling At Catל USDהיה $ -0.000146979231522621.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWoman Yelling At Cat ל USDהיה . $ -0.0004276976.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWoman Yelling At Cat ל USDהיה $ -0.0002131607.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Woman Yelling At Catל USDהיה $ -0.000228188326807911.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000146979231522621-9.75%
30 ימים$ -0.0004276976-31.44%
60 ימים$ -0.0002131607-15.66%
90 ימים$ -0.000228188326807911-14.36%

מה זהWoman Yelling At Cat (WYAC)

The Official “WOMAN YELLING AT CAT” meme coin launched by Taylor Armstrong.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Woman Yelling At Cat (WYAC) משאב

האתר הרשמי

Woman Yelling At Catתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Woman Yelling At Cat (WYAC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Woman Yelling At Cat (WYAC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Woman Yelling At Cat.

בדוק את Woman Yelling At Cat תחזית המחיר עכשיו‏!

WYAC למטבעות מקומיים

Woman Yelling At Cat (WYAC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Woman Yelling At Cat (WYAC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WYAC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Woman Yelling At Cat (WYAC)

כמה שווה Woman Yelling At Cat (WYAC) היום?
החי WYACהמחיר ב USD הוא 0.00136032 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי WYAC ל USD?
המחיר הנוכחי של WYAC ל USD הוא $ 0.00136032. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Woman Yelling At Cat?
שווי השוק של WYAC הוא $ 1.35M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של WYAC?
ההיצע במחזור של WYAC הוא 989.96M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של WYAC?
‏‏WYAC השיג מחיר שיא (ATH) של 0.057973 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של WYAC?
WYAC ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של WYAC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור WYAC הוא -- USD.
האם WYAC יעלה השנה?
WYAC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את WYAC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:26:09 (UTC+8)

Woman Yelling At Cat (WYAC) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.