טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.69% שינוי מחיר (1D) -3.99% שינוי מחיר (7D) -5.91% שינוי מחיר (7D) -5.91%

WolfSafePoorPeople (WSPP) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, WSPP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WSPPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WSPP השתנה ב +0.69% במהלך השעה האחרונה, -3.99% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.91% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

WolfSafePoorPeople (WSPP) מידע שוק

שווי שוק $ 252.51K$ 252.51K $ 252.51K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 932.28K$ 932.28K $ 932.28K אספקת מחזור 13,542.39T 13,542.39T 13,542.39T אספקה כוללת 4.999999975e+16 4.999999975e+16 4.999999975e+16

שווי השוק הנוכחי של WolfSafePoorPeople הוא $ 252.51K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WSPP הוא 13,542.39T, עם היצע כולל של 4.999999975e+16. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 932.28K.