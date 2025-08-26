Wolf of Wall Street ($WOLF) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00219124 $ 0.00219124 $ 0.00219124 24 שעות נמוך $ 0.00219798 $ 0.00219798 $ 0.00219798 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00219124$ 0.00219124 $ 0.00219124 גבוה 24 שעות $ 0.00219798$ 0.00219798 $ 0.00219798 שיא כל הזמנים $ 0.01819523$ 0.01819523 $ 0.01819523 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.03% שינוי מחיר (1D) -0.06% שינוי מחיר (7D) +0.01% שינוי מחיר (7D) +0.01%

Wolf of Wall Street ($WOLF) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00219516. במהלך 24 השעות האחרונות, $WOLF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00219124 לבין שיא של $ 0.00219798, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $WOLFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01819523, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $WOLF השתנה ב -0.03% במהלך השעה האחרונה, -0.06% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.01% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Wolf of Wall Street ($WOLF) מידע שוק

שווי שוק $ 1.92M$ 1.92M $ 1.92M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.20M$ 2.20M $ 2.20M אספקת מחזור 873.42M 873.42M 873.42M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Wolf of Wall Street הוא $ 1.92M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $WOLF הוא 873.42M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.20M.