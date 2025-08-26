עוד על $WOLF

Wolf of Wall Street סֵמֶל

Wolf of Wall Street מחיר ($WOLF)

לא רשום

1 $WOLF ל USDמחיר חי:

mexc
USD
Wolf of Wall Street ($WOLF) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:11:50 (UTC+8)

Wolf of Wall Street ($WOLF) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
Wolf of Wall Street ($WOLF) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00219516. במהלך 24 השעות האחרונות, $WOLF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00219124 לבין שיא של $ 0.00219798, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $WOLFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01819523, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $WOLF השתנה ב -0.03% במהלך השעה האחרונה, -0.06% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.01% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Wolf of Wall Street ($WOLF) מידע שוק

$ 1.92M
$ 1.92M$ 1.92M

--
----

$ 2.20M
$ 2.20M$ 2.20M

873.42M
873.42M 873.42M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Wolf of Wall Street הוא $ 1.92M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $WOLF הוא 873.42M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.20M.

Wolf of Wall Street ($WOLF) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Wolf of Wall Streetל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWolf of Wall Street ל USDהיה . $ +0.0001591960.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWolf of Wall Street ל USDהיה $ +0.0001045908.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Wolf of Wall Streetל USDהיה $ -0.0000027394552051072.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-0.06%
30 ימים$ +0.0001591960+7.25%
60 ימים$ +0.0001045908+4.76%
90 ימים$ -0.0000027394552051072-0.12%

מה זהWolf of Wall Street ($WOLF)

$WOLF is the unofficial crypto fan club for the iconic film, The Wolf of Wall Street. The project was made to celebrate the hilarious memes and inspirational themes from this iconic film based on the wild life of Jordan Belfort. So the project has the potential for a natural fan base from the start. We have a robust roadmap for the $WOLF which includes staking and NFTs. We just had developed, and launched, a $WOLF telegram Tipbot. Our community can use it how they like to send & receive $WOLF to anyone on telegram just by tipping their tg handle (without any tipping fees!). This brings real utility to the project. At Stratton Oakmont 2.0 (modeled after the Wolf’s real life boiler room), our objective is to help each other get rich, by sharing alpha and trading strategies. Participants may be rewarded for sharing good information with the community, by being tipped in $WOLF tokens in the channel.

Wolf of Wall Street ($WOLF) משאב

האתר הרשמי

Wolf of Wall Streetתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Wolf of Wall Street ($WOLF) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Wolf of Wall Street ($WOLF) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Wolf of Wall Street.

בדוק את Wolf of Wall Street תחזית המחיר עכשיו‏!

$WOLF למטבעות מקומיים

Wolf of Wall Street ($WOLF) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Wolf of Wall Street ($WOLF) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על $WOLF הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Wolf of Wall Street ($WOLF)

כמה שווה Wolf of Wall Street ($WOLF) היום?
החי $WOLFהמחיר ב USD הוא 0.00219516 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי $WOLF ל USD?
המחיר הנוכחי של $WOLF ל USD הוא $ 0.00219516. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Wolf of Wall Street?
שווי השוק של $WOLF הוא $ 1.92M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של $WOLF?
ההיצע במחזור של $WOLF הוא 873.42M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של $WOLF?
‏‏$WOLF השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01819523 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של $WOLF?
$WOLF ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של $WOLF?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור $WOLF הוא -- USD.
האם $WOLF יעלה השנה?
$WOLF ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את $WOLF תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Wolf of Wall Street ($WOLF) עדכונים חשובים מהתעשייה

