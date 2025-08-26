Wolf of Wall Street מחיר ($WOLF)
Wolf of Wall Street ($WOLF) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00219516. במהלך 24 השעות האחרונות, $WOLF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00219124 לבין שיא של $ 0.00219798, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $WOLFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01819523, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, $WOLF השתנה ב -0.03% במהלך השעה האחרונה, -0.06% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.01% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Wolf of Wall Street הוא $ 1.92M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $WOLF הוא 873.42M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.20M.
במהלך היום, השינוי במחיר של Wolf of Wall Streetל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWolf of Wall Street ל USDהיה . $ +0.0001591960.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWolf of Wall Street ל USDהיה $ +0.0001045908.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Wolf of Wall Streetל USDהיה $ -0.0000027394552051072.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-0.06%
|30 ימים
|$ +0.0001591960
|+7.25%
|60 ימים
|$ +0.0001045908
|+4.76%
|90 ימים
|$ -0.0000027394552051072
|-0.12%
$WOLF is the unofficial crypto fan club for the iconic film, The Wolf of Wall Street. The project was made to celebrate the hilarious memes and inspirational themes from this iconic film based on the wild life of Jordan Belfort. So the project has the potential for a natural fan base from the start. We have a robust roadmap for the $WOLF which includes staking and NFTs. We just had developed, and launched, a $WOLF telegram Tipbot. Our community can use it how they like to send & receive $WOLF to anyone on telegram just by tipping their tg handle (without any tipping fees!). This brings real utility to the project. At Stratton Oakmont 2.0 (modeled after the Wolf’s real life boiler room), our objective is to help each other get rich, by sharing alpha and trading strategies. Participants may be rewarded for sharing good information with the community, by being tipped in $WOLF tokens in the channel.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.