עוד על WOS

WOS מידע על מחיר

WOS אתר רשמי

WOS טוקניומיקה

WOS תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Wolf Of Solana סֵמֶל

Wolf Of Solana מחיר (WOS)

לא רשום

1 WOS ל USDמחיר חי:

--
----
+0.90%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Wolf Of Solana (WOS) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:13:01 (UTC+8)

Wolf Of Solana (WOS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00436448
$ 0.00436448$ 0.00436448

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.91%

+7.54%

+7.54%

Wolf Of Solana (WOS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, WOS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WOSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00436448, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WOS השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +0.91% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+7.54% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Wolf Of Solana (WOS) מידע שוק

$ 14.01K
$ 14.01K$ 14.01K

--
----

$ 14.01K
$ 14.01K$ 14.01K

858.62M
858.62M 858.62M

858,622,054.817999
858,622,054.817999 858,622,054.817999

שווי השוק הנוכחי של Wolf Of Solana הוא $ 14.01K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WOS הוא 858.62M, עם היצע כולל של 858622054.817999. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.01K.

Wolf Of Solana (WOS) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Wolf Of Solanaל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWolf Of Solana ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWolf Of Solana ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Wolf Of Solanaל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+0.91%
30 ימים$ 0+8.52%
60 ימים$ 0+37.79%
90 ימים$ 0--

מה זהWolf Of Solana (WOS)

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Wolf Of Solana (WOS) משאב

האתר הרשמי

Wolf Of Solanaתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Wolf Of Solana (WOS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Wolf Of Solana (WOS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Wolf Of Solana.

בדוק את Wolf Of Solana תחזית המחיר עכשיו‏!

WOS למטבעות מקומיים

Wolf Of Solana (WOS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Wolf Of Solana (WOS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WOS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Wolf Of Solana (WOS)

כמה שווה Wolf Of Solana (WOS) היום?
החי WOSהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי WOS ל USD?
המחיר הנוכחי של WOS ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Wolf Of Solana?
שווי השוק של WOS הוא $ 14.01K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של WOS?
ההיצע במחזור של WOS הוא 858.62M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של WOS?
‏‏WOS השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00436448 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של WOS?
WOS ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של WOS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור WOS הוא -- USD.
האם WOS יעלה השנה?
WOS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את WOS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:13:01 (UTC+8)

Wolf Of Solana (WOS) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.