Wolf Of Solana (WOS) מידע על מחיר (USD)

Wolf Of Solana (WOS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, WOS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WOSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00436448, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WOS השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +0.91% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+7.54% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Wolf Of Solana (WOS) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Wolf Of Solana הוא $ 14.01K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WOS הוא 858.62M, עם היצע כולל של 858622054.817999. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.01K.