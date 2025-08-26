עוד על WODS

Wolf of Dumb Street סֵמֶל

Wolf of Dumb Street מחיר (WODS)

לא רשום

1 WODS ל USDמחיר חי:

--
----
-4.90%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Wolf of Dumb Street (WODS) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:59:34 (UTC+8)

Wolf of Dumb Street (WODS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.35%

-5.02%

-10.95%

-10.95%

Wolf of Dumb Street (WODS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, WODS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WODSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WODS השתנה ב +0.35% במהלך השעה האחרונה, -5.02% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-10.95% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Wolf of Dumb Street (WODS) מידע שוק

$ 23.00K
$ 23.00K$ 23.00K

--
----

$ 23.00K
$ 23.00K$ 23.00K

957.28M
957.28M 957.28M

957,278,221.8296238
957,278,221.8296238 957,278,221.8296238

שווי השוק הנוכחי של Wolf of Dumb Street הוא $ 23.00K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WODS הוא 957.28M, עם היצע כולל של 957278221.8296238. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 23.00K.

Wolf of Dumb Street (WODS) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Wolf of Dumb Streetל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWolf of Dumb Street ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWolf of Dumb Street ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Wolf of Dumb Streetל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-5.02%
30 ימים$ 0+5.30%
60 ימים$ 0-13.62%
90 ימים$ 0--

מה זהWolf of Dumb Street (WODS)

Wolf of dumb street is a permissionless prediction market on Base. So easy that even 5 years old can use it. There is no limit to your imagination. In a world where Wall Street became too smart for its own good, where AI trades with AI, and algorithms battle algorithms, we created something different. Something dumber. Something real. This is a fun place for Based degens to discover their true imagination with prediction markets.

Wolf of Dumb Street (WODS) משאב

האתר הרשמי

Wolf of Dumb Streetתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Wolf of Dumb Street (WODS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Wolf of Dumb Street (WODS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Wolf of Dumb Street.

בדוק את Wolf of Dumb Street תחזית המחיר עכשיו‏!

WODS למטבעות מקומיים

Wolf of Dumb Street (WODS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Wolf of Dumb Street (WODS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WODS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Wolf of Dumb Street (WODS)

כמה שווה Wolf of Dumb Street (WODS) היום?
החי WODSהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי WODS ל USD?
המחיר הנוכחי של WODS ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Wolf of Dumb Street?
שווי השוק של WODS הוא $ 23.00K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של WODS?
ההיצע במחזור של WODS הוא 957.28M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של WODS?
‏‏WODS השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של WODS?
WODS ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של WODS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור WODS הוא -- USD.
האם WODS יעלה השנה?
WODS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את WODS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:59:34 (UTC+8)

