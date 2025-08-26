Wolf of Dumb Street (WODS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.35% שינוי מחיר (1D) -5.02% שינוי מחיר (7D) -10.95% שינוי מחיר (7D) -10.95%

Wolf of Dumb Street (WODS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, WODS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WODSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WODS השתנה ב +0.35% במהלך השעה האחרונה, -5.02% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-10.95% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Wolf of Dumb Street (WODS) מידע שוק

שווי שוק $ 23.00K$ 23.00K $ 23.00K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 23.00K$ 23.00K $ 23.00K אספקת מחזור 957.28M 957.28M 957.28M אספקה כוללת 957,278,221.8296238 957,278,221.8296238 957,278,221.8296238

שווי השוק הנוכחי של Wolf of Dumb Street הוא $ 23.00K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WODS הוא 957.28M, עם היצע כולל של 957278221.8296238. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 23.00K.