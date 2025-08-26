עוד על WOKIE

Wokie Plumpkin by Virtuals סֵמֶל

Wokie Plumpkin by Virtuals מחיר (WOKIE)

לא רשום

1 WOKIE ל USDמחיר חי:

--
----
-9.90%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Wokie Plumpkin by Virtuals (WOKIE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:34:13 (UTC+8)

Wokie Plumpkin by Virtuals (WOKIE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00159424
$ 0.00159424$ 0.00159424

$ 0
$ 0$ 0

0.00%

-9.95%

-5.79%

-5.79%

Wokie Plumpkin by Virtuals (WOKIE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, WOKIE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WOKIEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00159424, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WOKIE השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -9.95% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.79% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Wokie Plumpkin by Virtuals (WOKIE) מידע שוק

$ 51.76K
$ 51.76K$ 51.76K

--
----

$ 51.76K
$ 51.76K$ 51.76K

998.88M
998.88M 998.88M

998,877,285.821977
998,877,285.821977 998,877,285.821977

שווי השוק הנוכחי של Wokie Plumpkin by Virtuals הוא $ 51.76K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WOKIE הוא 998.88M, עם היצע כולל של 998877285.821977. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 51.76K.

Wokie Plumpkin by Virtuals (WOKIE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Wokie Plumpkin by Virtualsל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWokie Plumpkin by Virtuals ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWokie Plumpkin by Virtuals ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Wokie Plumpkin by Virtualsל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-9.95%
30 ימים$ 0-39.00%
60 ימים$ 0-35.71%
90 ימים$ 0--

מה זהWokie Plumpkin by Virtuals (WOKIE)

Wokie Plumpkin by Virtuals (WOKIE) משאב

האתר הרשמי

Wokie Plumpkin by Virtualsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Wokie Plumpkin by Virtuals (WOKIE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Wokie Plumpkin by Virtuals (WOKIE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Wokie Plumpkin by Virtuals.

בדוק את Wokie Plumpkin by Virtuals תחזית המחיר עכשיו‏!

WOKIE למטבעות מקומיים

Wokie Plumpkin by Virtuals (WOKIE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Wokie Plumpkin by Virtuals (WOKIE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WOKIE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Wokie Plumpkin by Virtuals (WOKIE)

כמה שווה Wokie Plumpkin by Virtuals (WOKIE) היום?
החי WOKIEהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי WOKIE ל USD?
המחיר הנוכחי של WOKIE ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Wokie Plumpkin by Virtuals?
שווי השוק של WOKIE הוא $ 51.76K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של WOKIE?
ההיצע במחזור של WOKIE הוא 998.88M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של WOKIE?
‏‏WOKIE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00159424 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של WOKIE?
WOKIE ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של WOKIE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור WOKIE הוא -- USD.
האם WOKIE יעלה השנה?
WOKIE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את WOKIE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Wokie Plumpkin by Virtuals (WOKIE) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.