Woke Chain סֵמֶל

Woke Chain מחיר (GOWOKE)

לא רשום

1 GOWOKE ל USDמחיר חי:

--
----
-5.40%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Woke Chain (GOWOKE) טבלת מחירים חיה
Woke Chain (GOWOKE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00140247
$ 0.00140247$ 0.00140247

$ 0
$ 0$ 0

+1.21%

-5.17%

+0.35%

+0.35%

Woke Chain (GOWOKE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GOWOKE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GOWOKEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00140247, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GOWOKE השתנה ב +1.21% במהלך השעה האחרונה, -5.17% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.35% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Woke Chain (GOWOKE) מידע שוק

$ 80.43K
$ 80.43K$ 80.43K

--
----

$ 80.43K
$ 80.43K$ 80.43K

823.95M
823.95M 823.95M

823,945,633.0
823,945,633.0 823,945,633.0

שווי השוק הנוכחי של Woke Chain הוא $ 80.43K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GOWOKE הוא 823.95M, עם היצע כולל של 823945633.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 80.43K.

Woke Chain (GOWOKE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Woke Chainל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWoke Chain ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWoke Chain ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Woke Chainל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-5.17%
30 ימים$ 0-1.97%
60 ימים$ 0+60.00%
90 ימים$ 0--

מה זהWoke Chain (GOWOKE)

Woke Chain is not just a cryptocurrency, it's a movement. The perfect blend of satire, humor, and financial opportunity. With a supply of 823,900,000... $GOWOKE is about ensuring inclusivity and everyone getting their fair share, while leveraging the speed and power of Solana Blockchain to create the best user experience. All social media content and works related to Woke Chain are a parody and should be viewed as such.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Woke Chain (GOWOKE) משאב

האתר הרשמי

Woke Chainתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Woke Chain (GOWOKE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Woke Chain (GOWOKE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Woke Chain.

בדוק את Woke Chain תחזית המחיר עכשיו‏!

GOWOKE למטבעות מקומיים

Woke Chain (GOWOKE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Woke Chain (GOWOKE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GOWOKE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Woke Chain (GOWOKE)

כמה שווה Woke Chain (GOWOKE) היום?
החי GOWOKEהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GOWOKE ל USD?
המחיר הנוכחי של GOWOKE ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Woke Chain?
שווי השוק של GOWOKE הוא $ 80.43K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GOWOKE?
ההיצע במחזור של GOWOKE הוא 823.95M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GOWOKE?
‏‏GOWOKE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00140247 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GOWOKE?
GOWOKE ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של GOWOKE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GOWOKE הוא -- USD.
האם GOWOKE יעלה השנה?
GOWOKE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GOWOKE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:59:26 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.