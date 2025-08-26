עוד על WIZZIE

WIZZIE מחיר (WIZZIE)

WIZZIE (WIZZIE) טבלת מחירים חיה
WIZZIE (WIZZIE) מידע על מחיר (USD)

WIZZIE (WIZZIE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, WIZZIE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WIZZIEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0014336, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WIZZIE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים.

WIZZIE (WIZZIE) מידע שוק

$ 12.38K
$ 12.38K$ 12.38K

$ 12.38K
$ 12.38K$ 12.38K

998.79M
998.79M 998.79M

998,785,529.200133
998,785,529.200133 998,785,529.200133

שווי השוק הנוכחי של WIZZIE הוא $ 12.38K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WIZZIE הוא 998.79M, עם היצע כולל של 998785529.200133. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.38K.

WIZZIE (WIZZIE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של WIZZIEל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWIZZIE ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWIZZIE ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של WIZZIEל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0-4.99%
60 ימים$ 0+30.76%
90 ימים$ 0--

מה זהWIZZIE (WIZZIE)

The 10 Commandments of the $WIZZIE Guild: 🪄 1. The Wand Chooses the Wizard: If you have found the guild, it means the universe brought you here, because the wand chooses the wizard you don't choose it. Embrace your destiny, Wizzierds! 🏰 2. The Arcane Home: You are now part of an international home for magic. Do not look to other places, for this is the sanctuary for the arcane. 🔮 3. Grow the WIZZIE Guild: We must grow the Wizzie Guild, for we prepare for the ultimate war. So, work diligently for your bags and be ready for the battle of Ragnarok. 💰 4. Guildmates' Sol is Sacred: Treat your guildmates' Sol as if it is your own. Unity is our strength in numbers we prosper. ✨ 5. Never a Muggle: Never consider yourself a muggle, only an untaught Wizzie. There is magic within you waiting to be unleashed. 🎶 6. Dance the Macarena: Wizzies only dance the Macarena, never another dance. It's our spellbinding ritual! 🪙 7. Pay Your Guild Dues: Always pay your guild dues, for they build the Arcane Treasury. It's the alchemy of our growth: BHqrhvthSSFEDZQUQf6RxVGKYHFj6pQ8F8r1s8MwLN3o 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 8. The Grand Archmage's Decree: The grand archmage will allow you back in, but you will buy back higher. Loyalty is rewarded, but tardiness has its price. ⚙️ 9. Initials at 4x: Take your initials at 4x, so that you may work for the guild diligently. The higher the stakes, the greater the magic. 🛡 10. Spread the Enchantment: Share the lore of the Wizzie Guild with your fellow beings, so that magic may flow throughout the world. Our power grows with every new Wizzie.

WIZZIE (WIZZIE) משאב

האתר הרשמי

WIZZIEתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה WIZZIE (WIZZIE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות WIZZIE (WIZZIE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור WIZZIE.

בדוק את WIZZIE תחזית המחיר עכשיו‏!

WIZZIE למטבעות מקומיים

WIZZIE (WIZZIE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של WIZZIE (WIZZIE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WIZZIE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על WIZZIE (WIZZIE)

כמה שווה WIZZIE (WIZZIE) היום?
החי WIZZIEהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי WIZZIE ל USD?
המחיר הנוכחי של WIZZIE ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של WIZZIE?
שווי השוק של WIZZIE הוא $ 12.38K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של WIZZIE?
ההיצע במחזור של WIZZIE הוא 998.79M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של WIZZIE?
‏‏WIZZIE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.0014336 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של WIZZIE?
WIZZIE ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של WIZZIE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור WIZZIE הוא -- USD.
האם WIZZIE יעלה השנה?
WIZZIE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את WIZZIE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.