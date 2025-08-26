Wistaverse (WISTA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.091306$ 0.091306 $ 0.091306 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) -0.47% שינוי מחיר (7D) -0.47%

Wistaverse (WISTA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, WISTA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WISTAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.091306, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WISTA השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.47% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Wistaverse (WISTA) מידע שוק

שווי שוק $ 28.65K$ 28.65K $ 28.65K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 32.41K$ 32.41K $ 32.41K אספקת מחזור 37.13M 37.13M 37.13M אספקה כוללת 42,000,000.0 42,000,000.0 42,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Wistaverse הוא $ 28.65K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WISTA הוא 37.13M, עם היצע כולל של 42000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 32.41K.