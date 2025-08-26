winston spider monkey (WINSTON) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.03% שינוי מחיר (1D) +1.15% שינוי מחיר (7D) +7.33% שינוי מחיר (7D) +7.33%

winston spider monkey (WINSTON) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, WINSTON נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WINSTONהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WINSTON השתנה ב +0.03% במהלך השעה האחרונה, +1.15% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+7.33% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

winston spider monkey (WINSTON) מידע שוק

שווי שוק $ 10.96K$ 10.96K $ 10.96K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 10.96K$ 10.96K $ 10.96K אספקת מחזור 999.37M 999.37M 999.37M אספקה כוללת 999,365,752.261426 999,365,752.261426 999,365,752.261426

שווי השוק הנוכחי של winston spider monkey הוא $ 10.96K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WINSTON הוא 999.37M, עם היצע כולל של 999365752.261426. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.96K.