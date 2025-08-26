עוד על WINSTON

winston spider monkey סֵמֶל

winston spider monkey מחיר (WINSTON)

1 WINSTON ל USDמחיר חי:

+1.10%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
winston spider monkey (WINSTON) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:12:39 (UTC+8)

winston spider monkey (WINSTON) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

winston spider monkey (WINSTON) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, WINSTON נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WINSTONהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WINSTON השתנה ב +0.03% במהלך השעה האחרונה, +1.15% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+7.33% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

winston spider monkey (WINSTON) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של winston spider monkey הוא $ 10.96K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WINSTON הוא 999.37M, עם היצע כולל של 999365752.261426. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.96K.

winston spider monkey (WINSTON) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של winston spider monkeyל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלwinston spider monkey ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלwinston spider monkey ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של winston spider monkeyל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+1.15%
30 ימים$ 0+4.37%
60 ימים$ 0+28.69%
90 ימים$ 0--

מה זהwinston spider monkey (WINSTON)

We’ve been checking out Winston’s videos on TikTok, and we couldn't get enough of how adorable this little monkey is! Naturally, the community wanted to get involved and show our support. After reaching out to his dad, @MichaelRobison on Instagram and TikTok, we finally connected with him on X. We shared our vision of making #Winston a crypto and internet sensation with our token, and Michael has been nothing but supportive. Not only has he posted about us on his X account, but he also updated his TikTok bio to include our Dex link and has even started making personalized videos for us. Michael’s deep roots in the crypto world make this collaboration even more exciting—he’s a true OG, having contributed to the Ethereum fork paper and worked on many white papers from 2016-2019. He’s no stranger to crypto! In honor of Winston, we’re thrilled to announce that once we reach a $10 million market cap, members of the community will be donating $5,000 to Winston’s 501(c)(3) non-profit organization! ​ ​​Be sure to check them out and join us in supporting!

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

winston spider monkey (WINSTON) משאב

האתר הרשמי

winston spider monkeyתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה winston spider monkey (WINSTON) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות winston spider monkey (WINSTON) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור winston spider monkey.

בדוק את winston spider monkey תחזית המחיר עכשיו‏!

WINSTON למטבעות מקומיים

winston spider monkey (WINSTON) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של winston spider monkey (WINSTON) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WINSTON הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על winston spider monkey (WINSTON)

כמה שווה winston spider monkey (WINSTON) היום?
החי WINSTONהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי WINSTON ל USD?
המחיר הנוכחי של WINSTON ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של winston spider monkey?
שווי השוק של WINSTON הוא $ 10.96K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של WINSTON?
ההיצע במחזור של WINSTON הוא 999.37M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של WINSTON?
‏‏WINSTON השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של WINSTON?
WINSTON ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של WINSTON?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור WINSTON הוא -- USD.
האם WINSTON יעלה השנה?
WINSTON ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את WINSTON תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.