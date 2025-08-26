Winnie the Poodle (WINNIE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.01291401 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.00% שינוי מחיר (1D) -5.38% שינוי מחיר (7D) +1.94%

Winnie the Poodle (WINNIE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, WINNIE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WINNIEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01291401, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WINNIE השתנה ב +1.00% במהלך השעה האחרונה, -5.38% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.94% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Winnie the Poodle (WINNIE) מידע שוק

שווי שוק $ 40.22K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 40.22K אספקת מחזור 1000.00M אספקה כוללת 999,997,489.426668

שווי השוק הנוכחי של Winnie the Poodle הוא $ 40.22K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WINNIE הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999997489.426668. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 40.22K.