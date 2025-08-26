עוד על WINNIE

Winnie the Poodle סֵמֶל

Winnie the Poodle מחיר (WINNIE)

לא רשום

1 WINNIE ל USDמחיר חי:

--
----
-5.30%1D
mexc
USD
Winnie the Poodle (WINNIE) טבלת מחירים חיה
Winnie the Poodle (WINNIE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01291401
$ 0.01291401$ 0.01291401

$ 0
$ 0$ 0

+1.00%

-5.38%

+1.94%

+1.94%

Winnie the Poodle (WINNIE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, WINNIE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WINNIEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01291401, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WINNIE השתנה ב +1.00% במהלך השעה האחרונה, -5.38% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.94% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Winnie the Poodle (WINNIE) מידע שוק

$ 40.22K
$ 40.22K$ 40.22K

--
----

$ 40.22K
$ 40.22K$ 40.22K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,997,489.426668
999,997,489.426668 999,997,489.426668

שווי השוק הנוכחי של Winnie the Poodle הוא $ 40.22K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WINNIE הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999997489.426668. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 40.22K.

Winnie the Poodle (WINNIE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Winnie the Poodleל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWinnie the Poodle ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWinnie the Poodle ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Winnie the Poodleל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-5.38%
30 ימים$ 0-4.54%
60 ימים$ 0+28.49%
90 ימים$ 0--

מה זהWinnie the Poodle (WINNIE)

Winnie the Poodle is a charity-driven fantoken built on the Solana blockchain with the purpose of enhancing animal welfare, particularly focusing on dogs in shelters. Inspired by a real-life poodle named Winnie, this project financially aids the Joey’s Friends foundation, a well-regarded animal welfare group. By using $WINNIE tokens, supporters contribute directly to initiatives like rescuing, housing, and providing medical care for animals in need. This creates a seamless integration of digital assets with a mission to drive positive, tangible change for vulnerable dogs.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Winnie the Poodle (WINNIE) משאב

האתר הרשמי

Winnie the Poodleתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Winnie the Poodle (WINNIE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Winnie the Poodle (WINNIE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Winnie the Poodle.

בדוק את Winnie the Poodle תחזית המחיר עכשיו‏!

WINNIE למטבעות מקומיים

Winnie the Poodle (WINNIE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Winnie the Poodle (WINNIE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WINNIE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Winnie the Poodle (WINNIE)

כמה שווה Winnie the Poodle (WINNIE) היום?
החי WINNIEהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי WINNIE ל USD?
המחיר הנוכחי של WINNIE ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Winnie the Poodle?
שווי השוק של WINNIE הוא $ 40.22K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של WINNIE?
ההיצע במחזור של WINNIE הוא 1000.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של WINNIE?
‏‏WINNIE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01291401 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של WINNIE?
WINNIE ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של WINNIE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור WINNIE הוא -- USD.
האם WINNIE יעלה השנה?
WINNIE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את WINNIE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.