WILDWEST מחיר היום

מחיר WILDWEST (WILDW) בזמן אמת היום הוא $ 0.00008941, עם שינוי של 2.67% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ WILDW ל USD הוא $ 0.00008941 לכל WILDW.

WILDWEST כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 89,413, עם היצע במחזור של 1.00B WILDW. ב‑24 השעות האחרונות, WILDW סחר בין $ 0.00008545 (נמוך) ל $ 0.00010125 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00026525, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00008545.

ביצועים לטווח קצר, WILDW נע ב +0.43% בשעה האחרונה ו -12.47% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

WILDWEST (WILDW) מידע שוק

שווי שוק $ 89.41K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 89.41K אספקת מחזור 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של WILDWEST הוא $ 89.41K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WILDW הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 89.41K.