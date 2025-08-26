Wild Goat Coin (WGC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00135352$ 0.00135352 $ 0.00135352 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.25% שינוי מחיר (1D) -0.90% שינוי מחיר (7D) +15.74% שינוי מחיר (7D) +15.74%

Wild Goat Coin (WGC) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, WGC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WGCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00135352, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WGC השתנה ב +0.25% במהלך השעה האחרונה, -0.90% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+15.74% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Wild Goat Coin (WGC) מידע שוק

שווי שוק $ 398.44K$ 398.44K $ 398.44K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 398.44K$ 398.44K $ 398.44K אספקת מחזור 5.00B 5.00B 5.00B אספקה כוללת 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Wild Goat Coin הוא $ 398.44K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WGC הוא 5.00B, עם היצע כולל של 5000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 398.44K.