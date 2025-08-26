Wife Changing Money (WIFE) מידע על מחיר (USD)

Wife Changing Money (WIFE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, WIFE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WIFEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00101979, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WIFE השתנה ב +0.63% במהלך השעה האחרונה, -8.74% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-15.96% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Wife Changing Money (WIFE) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Wife Changing Money הוא $ 44.64K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WIFE הוא 10.00B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 44.64K.