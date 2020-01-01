WickedBet Casino (WIK) טוקנומיקה
WickedBet Casino (WIK) מידע
Welcome to WickedBet!
The Hub for crypto gambling and betting. We offer up to $50,000,000 jackpots in real-world lotto bets. We currently hold our own Casino with thousands of games to choose from! Not only that, our Sportsbook and the $WIK Web3 PvP Arena will be shortly integrated onto our bespoke platform.
We proudly present a brand-new and unique experience in the GambleFi world with our flagship product - Fully-Insured Lotto Betting on International lotteries and at a considerably lower cost than standard ticket purchasing; through our own $WIK token and other cryptocurrencies.
Why $WIK?
Holding $WIK:
- Benefit from the deflationary system that rises with platform usage.
Staking $WIK:
- Benefit from our profit sharing models.
Using $WIK:
- Discounts on our platform.
- Early Access to our currently USDT based Casino.
- A whole array of benefits in the Web3 PvP Arena.
- Higher level access within our affiliate system.
- Scaling rewards via our daily log in faucet system.
WickedBet Casino (WIK) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור WickedBet Casino (WIK), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
WickedBet Casino (WIK) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של WickedBet Casino (WIK) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של WIK אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות WIKהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את WIKטוקניומיקה, חקרו אתWIKהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
WIK חיזוי מחיר
רוצה לדעת לאן WIK עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו WIK משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.
למה צריך לבחור ב־MEXC?
MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו.
כתב ויתור
נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.