WickedBet Casino מחיר (WIK)
--
-4.55%
+2.96%
+2.96%
WickedBet Casino (WIK) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0039044. במהלך 24 השעות האחרונות, WIK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00389864 לבין שיא של $ 0.00410062, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WIKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.211205, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00307217.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, WIK השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -4.55% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.96% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של WickedBet Casino הוא $ 136.69K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WIK הוא 35.01M, עם היצע כולל של 69447000.71716164. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 271.15K.
במהלך היום, השינוי במחיר של WickedBet Casinoל USDהיה $ -0.000186458999482075.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWickedBet Casino ל USDהיה . $ -0.0007632770.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWickedBet Casino ל USDהיה $ +0.0000670108.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של WickedBet Casinoל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.000186458999482075
|-4.55%
|30 ימים
|$ -0.0007632770
|-19.54%
|60 ימים
|$ +0.0000670108
|+1.72%
|90 ימים
|$ 0
|--
Welcome to WickedBet! The Hub for crypto gambling and betting. We offer up to $50,000,000 jackpots in real-world lotto bets. We currently hold our own Casino with thousands of games to choose from! Not only that, our Sportsbook and the $WIK Web3 PvP Arena will be shortly integrated onto our bespoke platform. We proudly present a brand-new and unique experience in the GambleFi world with our flagship product - Fully-Insured Lotto Betting on International lotteries and at a considerably lower cost than standard ticket purchasing; through our own $WIK token and other cryptocurrencies. Why $WIK? Holding $WIK: - Benefit from the deflationary system that rises with platform usage. Staking $WIK: - Benefit from our profit sharing models. Using $WIK: - Discounts on our platform. - Early Access to our currently USDT based Casino. - A whole array of benefits in the Web3 PvP Arena. - Higher level access within our affiliate system. - Scaling rewards via our daily log in faucet system.
MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!
כמה יהיה WickedBet Casino (WIK) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות WickedBet Casino (WIK) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור WickedBet Casino.
בדוק את WickedBet Casino תחזית המחיר עכשיו!
הבנת הטוקנומיקה של WickedBet Casino (WIK) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WIK הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|08-25 09:45:00
|עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
|08-25 05:44:00
|עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
|08-24 19:48:00
|עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
|08-24 03:20:00
|עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
|08-24 02:09:00
|עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
|08-24 02:00:00
|תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.