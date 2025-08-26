עוד על WIK

WickedBet Casino סֵמֶל

WickedBet Casino מחיר (WIK)

1 WIK ל USDמחיר חי:

-4.50%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
WickedBet Casino (WIK) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:12:49 (UTC+8)

WickedBet Casino (WIK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

--

-4.55%

+2.96%

+2.96%

WickedBet Casino (WIK) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0039044. במהלך 24 השעות האחרונות, WIK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00389864 לבין שיא של $ 0.00410062, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WIKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.211205, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00307217.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WIK השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -4.55% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.96% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

WickedBet Casino (WIK) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של WickedBet Casino הוא $ 136.69K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WIK הוא 35.01M, עם היצע כולל של 69447000.71716164. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 271.15K.

WickedBet Casino (WIK) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של WickedBet Casinoל USDהיה $ -0.000186458999482075.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWickedBet Casino ל USDהיה . $ -0.0007632770.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWickedBet Casino ל USDהיה $ +0.0000670108.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של WickedBet Casinoל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000186458999482075-4.55%
30 ימים$ -0.0007632770-19.54%
60 ימים$ +0.0000670108+1.72%
90 ימים$ 0--

מה זהWickedBet Casino (WIK)

Welcome to WickedBet! The Hub for crypto gambling and betting. We offer up to $50,000,000 jackpots in real-world lotto bets. We currently hold our own Casino with thousands of games to choose from! Not only that, our Sportsbook and the $WIK Web3 PvP Arena will be shortly integrated onto our bespoke platform. We proudly present a brand-new and unique experience in the GambleFi world with our flagship product - Fully-Insured Lotto Betting on International lotteries and at a considerably lower cost than standard ticket purchasing; through our own $WIK token and other cryptocurrencies. Why $WIK? Holding $WIK: - Benefit from the deflationary system that rises with platform usage. Staking $WIK: - Benefit from our profit sharing models. Using $WIK: - Discounts on our platform. - Early Access to our currently USDT based Casino. - A whole array of benefits in the Web3 PvP Arena. - Higher level access within our affiliate system. - Scaling rewards via our daily log in faucet system.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

WickedBet Casino (WIK) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

WickedBet Casinoתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה WickedBet Casino (WIK) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות WickedBet Casino (WIK) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור WickedBet Casino.

בדוק את WickedBet Casino תחזית המחיר עכשיו‏!

WIK למטבעות מקומיים

WickedBet Casino (WIK) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של WickedBet Casino (WIK) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WIK הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על WickedBet Casino (WIK)

כמה שווה WickedBet Casino (WIK) היום?
החי WIKהמחיר ב USD הוא 0.0039044 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי WIK ל USD?
המחיר הנוכחי של WIK ל USD הוא $ 0.0039044. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של WickedBet Casino?
שווי השוק של WIK הוא $ 136.69K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של WIK?
ההיצע במחזור של WIK הוא 35.01M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של WIK?
‏‏WIK השיג מחיר שיא (ATH) של 0.211205 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של WIK?
WIK ‏‏רשם מחירATL של 0.00307217 USD.
מהו נפח המסחר של WIK?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור WIK הוא -- USD.
האם WIK יעלה השנה?
WIK ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את WIK תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:12:49 (UTC+8)

