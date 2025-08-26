WickedBet Casino (WIK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00389864 $ 0.00389864 $ 0.00389864 24 שעות נמוך $ 0.00410062 $ 0.00410062 $ 0.00410062 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00389864$ 0.00389864 $ 0.00389864 גבוה 24 שעות $ 0.00410062$ 0.00410062 $ 0.00410062 שיא כל הזמנים $ 0.211205$ 0.211205 $ 0.211205 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00307217$ 0.00307217 $ 0.00307217 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -4.55% שינוי מחיר (7D) +2.96% שינוי מחיר (7D) +2.96%

WickedBet Casino (WIK) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0039044. במהלך 24 השעות האחרונות, WIK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00389864 לבין שיא של $ 0.00410062, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WIKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.211205, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00307217.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WIK השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -4.55% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.96% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

WickedBet Casino (WIK) מידע שוק

שווי שוק $ 136.69K$ 136.69K $ 136.69K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 271.15K$ 271.15K $ 271.15K אספקת מחזור 35.01M 35.01M 35.01M אספקה כוללת 69,447,000.71716164 69,447,000.71716164 69,447,000.71716164

שווי השוק הנוכחי של WickedBet Casino הוא $ 136.69K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WIK הוא 35.01M, עם היצע כולל של 69447000.71716164. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 271.15K.