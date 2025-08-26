Whyyoutouzhele (LI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00129491 $ 0.00129491 $ 0.00129491 24 שעות נמוך $ 0.00148647 $ 0.00148647 $ 0.00148647 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00129491$ 0.00129491 $ 0.00129491 גבוה 24 שעות $ 0.00148647$ 0.00148647 $ 0.00148647 שיא כל הזמנים $ 0.0054183$ 0.0054183 $ 0.0054183 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00103515$ 0.00103515 $ 0.00103515 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.37% שינוי מחיר (1D) -10.40% שינוי מחיר (7D) -0.16% שינוי מחיר (7D) -0.16%

Whyyoutouzhele (LI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00130587. במהלך 24 השעות האחרונות, LI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00129491 לבין שיא של $ 0.00148647, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0054183, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00103515.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LI השתנה ב +0.37% במהלך השעה האחרונה, -10.40% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.16% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Whyyoutouzhele (LI) מידע שוק

שווי שוק $ 1.31M$ 1.31M $ 1.31M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.31M$ 1.31M $ 1.31M אספקת מחזור 999.93M 999.93M 999.93M אספקה כוללת 999,932,254.633784 999,932,254.633784 999,932,254.633784

שווי השוק הנוכחי של Whyyoutouzhele הוא $ 1.31M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LI הוא 999.93M, עם היצע כולל של 999932254.633784. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.31M.