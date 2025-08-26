עוד על WHALE

White Whale סֵמֶל

White Whale מחיר (WHALE)

לא רשום

1 WHALE ל USDמחיר חי:

$0.00025037
-1.10%1D
USD
White Whale (WHALE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:55:24 (UTC+8)

White Whale (WHALE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00025037
24 שעות נמוך
$ 0.00025441
גבוה 24 שעות

$ 0.00025037
$ 0.00025441
$ 0.265862
$ 0.0002202
--

-1.15%

-4.94%

-4.94%

White Whale (WHALE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00025037. במהלך 24 השעות האחרונות, WHALE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00025037 לבין שיא של $ 0.00025441, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WHALEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.265862, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0002202.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WHALE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -1.15% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.94% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

White Whale (WHALE) מידע שוק

$ 164.88K
--
$ 174.33K
658.54M
696,291,138.411019
שווי השוק הנוכחי של White Whale הוא $ 164.88K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WHALE הוא 658.54M, עם היצע כולל של 696291138.411019. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 174.33K.

White Whale (WHALE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של White Whaleל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWhite Whale ל USDהיה . $ -0.0000052468.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWhite Whale ל USDהיה $ -0.0000265795.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של White Whaleל USDהיה $ -0.000049360988418822.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-1.15%
30 ימים$ -0.0000052468-2.09%
60 ימים$ -0.0000265795-10.61%
90 ימים$ -0.000049360988418822-16.46%

מה זהWhite Whale (WHALE)

White Whale (WHALE) משאב

האתר הרשמי

White Whaleתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה White Whale (WHALE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות White Whale (WHALE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור White Whale.

בדוק את White Whale תחזית המחיר עכשיו‏!

WHALE למטבעות מקומיים

White Whale (WHALE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של White Whale (WHALE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WHALE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על White Whale (WHALE)

כמה שווה White Whale (WHALE) היום?
החי WHALEהמחיר ב USD הוא 0.00025037 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי WHALE ל USD?
המחיר הנוכחי של WHALE ל USD הוא $ 0.00025037. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של White Whale?
שווי השוק של WHALE הוא $ 164.88K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של WHALE?
ההיצע במחזור של WHALE הוא 658.54M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של WHALE?
‏‏WHALE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.265862 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של WHALE?
WHALE ‏‏רשם מחירATL של 0.0002202 USD.
מהו נפח המסחר של WHALE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור WHALE הוא -- USD.
האם WHALE יעלה השנה?
WHALE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את WHALE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.