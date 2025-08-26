White Whale (WHALE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00025037 $ 0.00025037 $ 0.00025037 24 שעות נמוך $ 0.00025441 $ 0.00025441 $ 0.00025441 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00025037$ 0.00025037 $ 0.00025037 גבוה 24 שעות $ 0.00025441$ 0.00025441 $ 0.00025441 שיא כל הזמנים $ 0.265862$ 0.265862 $ 0.265862 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0002202$ 0.0002202 $ 0.0002202 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -1.15% שינוי מחיר (7D) -4.94% שינוי מחיר (7D) -4.94%

White Whale (WHALE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00025037. במהלך 24 השעות האחרונות, WHALE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00025037 לבין שיא של $ 0.00025441, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WHALEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.265862, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0002202.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WHALE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -1.15% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.94% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

White Whale (WHALE) מידע שוק

שווי שוק $ 164.88K$ 164.88K $ 164.88K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 174.33K$ 174.33K $ 174.33K אספקת מחזור 658.54M 658.54M 658.54M אספקה כוללת 696,291,138.411019 696,291,138.411019 696,291,138.411019

שווי השוק הנוכחי של White Whale הוא $ 164.88K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WHALE הוא 658.54M, עם היצע כולל של 696291138.411019. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 174.33K.