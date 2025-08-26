White Coffee Cat (WCC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00769675$ 0.00769675 $ 0.00769675 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) 0.00% שינוי מחיר (1D) -5.00% שינוי מחיר (7D) +7.38% שינוי מחיר (7D) +7.38%

White Coffee Cat (WCC) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, WCC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WCCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00769675, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WCC השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -5.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+7.38% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

White Coffee Cat (WCC) מידע שוק

שווי שוק $ 31.39K$ 31.39K $ 31.39K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 31.39K$ 31.39K $ 31.39K אספקת מחזור 999.96M 999.96M 999.96M אספקה כוללת 999,959,149.43 999,959,149.43 999,959,149.43

שווי השוק הנוכחי של White Coffee Cat הוא $ 31.39K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WCC הוא 999.96M, עם היצע כולל של 999959149.43. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 31.39K.