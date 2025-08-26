עוד על BIKE

BIKE מידע על מחיר

BIKE אתר רשמי

BIKE טוקניומיקה

BIKE תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

White Bike סֵמֶל

White Bike מחיר (BIKE)

לא רשום

1 BIKE ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
White Bike (BIKE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 19:29:01 (UTC+8)

White Bike (BIKE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

White Bike (BIKE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BIKE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BIKEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BIKE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

White Bike (BIKE) מידע שוק

$ 6.29K
$ 6.29K$ 6.29K

--
----

$ 6.29K
$ 6.29K$ 6.29K

999.99M
999.99M 999.99M

999,990,950.949303
999,990,950.949303 999,990,950.949303

שווי השוק הנוכחי של White Bike הוא $ 6.29K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BIKE הוא 999.99M, עם היצע כולל של 999990950.949303. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.29K.

White Bike (BIKE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של White Bikeל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWhite Bike ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWhite Bike ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של White Bikeל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0+10.53%
60 ימים$ 0+0.86%
90 ימים$ 0--

מה זהWhite Bike (BIKE)

My name is White Hustler. I am huge YouTube and Insta blogger. Join community and become hodler of $BIKE 🏍 to make big profits🤑 Let`s blow memecoin meta🔥 $BIKE is more than a meme. It’s a religion! A white bike, mud stains and footprints around it, and surprised neighbors with sand in their hands in the background It your $BIKE !!!! Are you looking for wealth and chicks? Then you are in the rights place with BIKE🏍 That's the feeling when I bought a real BIKE for $BIKE!!

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

White Bike (BIKE) משאב

האתר הרשמי

White Bikeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה White Bike (BIKE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות White Bike (BIKE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור White Bike.

בדוק את White Bike תחזית המחיר עכשיו‏!

BIKE למטבעות מקומיים

White Bike (BIKE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של White Bike (BIKE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BIKE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על White Bike (BIKE)

כמה שווה White Bike (BIKE) היום?
החי BIKEהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BIKE ל USD?
המחיר הנוכחי של BIKE ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של White Bike?
שווי השוק של BIKE הוא $ 6.29K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BIKE?
ההיצע במחזור של BIKE הוא 999.99M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BIKE?
‏‏BIKE השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BIKE?
BIKE ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של BIKE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BIKE הוא -- USD.
האם BIKE יעלה השנה?
BIKE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BIKE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 19:29:01 (UTC+8)

White Bike (BIKE) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.