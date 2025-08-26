Whispers Of Decay ($DCAY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0.00101294 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.01317514 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -5.66% שינוי מחיר (7D) -2.99%

Whispers Of Decay ($DCAY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, $DCAY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0.00101294, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $DCAYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01317514, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $DCAY השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -5.66% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.99% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Whispers Of Decay ($DCAY) מידע שוק

שווי שוק $ 54.34K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 72.63K אספקת מחזור 56.87M אספקה כוללת 76,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Whispers Of Decay הוא $ 54.34K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $DCAY הוא 56.87M, עם היצע כולל של 76000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 72.63K.