עוד על WHINE

WHINE מידע על מחיר

WHINE אתר רשמי

WHINE טוקניומיקה

WHINE תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Whine Coin סֵמֶל

Whine Coin מחיר (WHINE)

לא רשום

1 WHINE ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Whine Coin (WHINE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:25:40 (UTC+8)

Whine Coin (WHINE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+7.65%

+7.65%

Whine Coin (WHINE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, WHINE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WHINEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WHINE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+7.65% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Whine Coin (WHINE) מידע שוק

$ 988.76K
$ 988.76K$ 988.76K

--
----

$ 988.76K
$ 988.76K$ 988.76K

90.00B
90.00B 90.00B

89,999,752,352.0
89,999,752,352.0 89,999,752,352.0

שווי השוק הנוכחי של Whine Coin הוא $ 988.76K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WHINE הוא 90.00B, עם היצע כולל של 89999752352.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 988.76K.

Whine Coin (WHINE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Whine Coinל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWhine Coin ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWhine Coin ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Whine Coinל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0+9.11%
60 ימים$ 0+48.98%
90 ימים$ 0--

מה זהWhine Coin (WHINE)

Whinecoin is an experimental memecoin by the Sommelier Finance team. Funds in the dev wallet are reserved for airdrops and liquidity for Solana and Cosmos pools. There is no team allocation. Memecoins are digital assets created primarily for entertainment and social engagement. They are not designed to have inherent value, and there should be no expectation of profit or financial return from acquiring or holding

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Whine Coin (WHINE) משאב

האתר הרשמי

Whine Coinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Whine Coin (WHINE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Whine Coin (WHINE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Whine Coin.

בדוק את Whine Coin תחזית המחיר עכשיו‏!

WHINE למטבעות מקומיים

Whine Coin (WHINE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Whine Coin (WHINE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WHINE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Whine Coin (WHINE)

כמה שווה Whine Coin (WHINE) היום?
החי WHINEהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי WHINE ל USD?
המחיר הנוכחי של WHINE ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Whine Coin?
שווי השוק של WHINE הוא $ 988.76K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של WHINE?
ההיצע במחזור של WHINE הוא 90.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של WHINE?
‏‏WHINE השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של WHINE?
WHINE ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של WHINE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור WHINE הוא -- USD.
האם WHINE יעלה השנה?
WHINE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את WHINE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:25:40 (UTC+8)

Whine Coin (WHINE) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.