WhatTheFreg (WTF) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.0018262 $ 0.0018262 $ 0.0018262 24 שעות נמוך $ 0.00215782 $ 0.00215782 $ 0.00215782 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.0018262$ 0.0018262 $ 0.0018262 גבוה 24 שעות $ 0.00215782$ 0.00215782 $ 0.00215782 שיא כל הזמנים $ 0.00258195$ 0.00258195 $ 0.00258195 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00102204$ 0.00102204 $ 0.00102204 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.31% שינוי מחיר (1D) -14.17% שינוי מחיר (7D) -7.70% שינוי מחיר (7D) -7.70%

WhatTheFreg (WTF) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00184212. במהלך 24 השעות האחרונות, WTF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0018262 לבין שיא של $ 0.00215782, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WTFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00258195, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00102204.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WTF השתנה ב -0.31% במהלך השעה האחרונה, -14.17% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.70% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

WhatTheFreg (WTF) מידע שוק

שווי שוק $ 1.84M$ 1.84M $ 1.84M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.84M$ 1.84M $ 1.84M אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של WhatTheFreg הוא $ 1.84M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WTF הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.84M.